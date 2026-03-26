  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Спартак» обыграл «Локомотив» в овертайме (2:1) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1
34

«Спартак» обыграл «Локомотив» в овертайме (2:1) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1

«Спартак» победил «Локомотив» во 2-м матче серии плей-офф.

«Спартак» обыграл «Локомотив» (2:1 ОТ) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина-2026.

Благодаря этой победе команда тренера Алексея Жамнова сравняла счет в серии плей-офф – 1-1.

Решающий гол на отметке 77:53 забил Данил Пивчулин.

Следующий матч состоится 28 марта.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoЛокомотив
logoАлексей Жамнов
logoСпартак
logoДанил Пивчулин
logoКХЛ
logoБоб Хартли
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Честно говоря не ожидал, но тем более приятно увидеть такую игру . И в первой хорошо было, но чуть чуть не хватило.
А сегодня бились все и заслужили эту победу!!!
Порядок бьет класс, удачи Спартак
Молодцы. Выстояли. Но Локо, конечно, сильнее выглядел в этом матче.
Ответ Михаил Прохоров
Главное результат. Сейчас не до красоты. Первый матч играли лучше, но проиграли. А сегодня удалось зацепиться. С победой!
Ответ Михаил Прохоров
Да Локо всегда сильно выглядел и выглядит. Но этим матчи не выигрываются, иногда
С победой красно-белые! Да повезло сегодня, но везение свое заслужили, в Москве должно быть полегче теперь
Ответ Mycherryblazer
Неожидал, что Спартак так хорошо сыграет в защите. Молодцы! Против Локо только так и надо играть и свои шансы использовать. Певчулин палка выручалка.
В трёх других сериях по 1-1 где-то было понятно, что будет упорно: было предсказуемо, что Нефтехимик упрётся против Авы; у Севы и Торпедо туда-сюда угадывалось; ну а у 4-й и 5-й команд (Авто и СЮ) почти равенство по определению.
Но Спартак удивляет. Пожалуй, только ленивый тут не предсказывал лёгкий проход Локо. Ан нет - шайба на шайбу. И возвращенец из НХЛ Георгиев очень здорово тащит москвичей, и если также на кураже продолжит и в дальнейшем, Ярославлю будет трудно. Команда Хартли не так уж и безупречна, в отличии от прошлогодней команды Никитина.
Это не сенсация, а тяжёлый и упорный труд Спартака, который реально подготовился к игре с топовым Локо. Теперь надо забыть об этой игре и спокойно готовиться к Мегаспорту, а там снова пахать и грызть лёд зубами...
Ответ Russ Ivan
Плюс ещё немного везения и удачи.
Невзирая на малое количество шайб игра держала. Красно-серые сдюжили, но и Локомотив ни в чем упрекнуть нельзя! Отличный хоккей!!!
После проигрыша с 2-0 не верилось, что серия будет не сухой. Москвичи молодцы
Локомотив показал, что они не Боги... Спартак подобрал ключи. И первая, игра была достойной, сегодня просто - молодцы
Молодцы! Пора бы уже эту команду пердулова приструнить.
Ответ Ачиваков Марат
Ну попробуй🤡
Ответ Ачиваков Марат
Ну ну. Один дурак залетел и все теперь главная команда? Посмотрим дальше
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
