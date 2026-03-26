2

Надворный о серии с «Авангардом»: «Нам без разницы, кто против нас выходит. Когда мы полностью выкладываемся, играем друг за друга, для нас нет никаких соперников»

Надворный подвел итоги победного матча «Нефтехимика» против «Авангарда».

Нападающий «Нефтехимика» Матвей Надворный высказался после матча плей-офф с «Авангардом» (4:3 2ОТ, 1-1).

– Какие впечатления от этой продолжительной встречи? 

– Да, в принципе, такая же игра, как и прошлая, мы понимаем, что соперник делает, я думаю, и соперник знает, что мы делаем. Поэтому равное, жесткое противостояние, с провокациями, настоящий плей-офф. Я думаю, зрителям нравится.

– От кого, на ваш взгляд, больше провокаций? Все-таки кажется, как будто ваша команда сегодня задала такой тон игры. 

– Да в принципе с первого матча так пошло, я думаю, все игры будут такими, это плей-офф. 

– Как можете прокомментировать столкновение с Игумновым, из-за чего он не смог закончить сегодняшний матч?

– Я желаю здоровья ему, когда любой силовой прием происходит, нет умысла травмировать. Я надеюсь, что он восстановится и сможет играть в следующей игре, потому что все лучшие игроки должны выходить сейчас, в это время. 

– Сегодня провели, по сути, почти полтора матча, как организм физически себя ощущает?

– Ну, конечно, тяжело, тут никого не обманешь, поэтому сейчас нам остается только восстановиться перед следующей игрой и играть в тот же хоккей, в который мы играем. 

– После двух матчей в Омске пришло понимание, что две равные команды играют, нет фаворитов или аутсайдеров. Как считаете, «Нефтехимик» может пройти дальше?

– Да я не знаю, это у экспертов надо спрашивать, кто фаворит, кто нет. Нам без разницы, кто против нас выходит, мы одно целое, и когда мы полностью выкладываемся, играем друг за друга, для нас нет никаких соперников, – сказал Надворный.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нефтехимика»
Матвей молорик, в прошлом году ещё только ВХЛ играл, в этом году уже плей офф бьётся.
такой же крысеныш как сурин из локо
