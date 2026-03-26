Надворный о серии с «Авангардом»: «Нам без разницы, кто против нас выходит. Когда мы полностью выкладываемся, играем друг за друга, для нас нет никаких соперников»

Надворный подвел итоги победного матча «Нефтехимика» против «Авангарда».

Нападающий «Нефтехимика » Матвей Надворный высказался после матча плей-офф с «Авангардом » (4:3 2ОТ, 1-1).

– Какие впечатления от этой продолжительной встречи?

– Да, в принципе, такая же игра, как и прошлая, мы понимаем, что соперник делает, я думаю, и соперник знает, что мы делаем. Поэтому равное, жесткое противостояние, с провокациями, настоящий плей-офф. Я думаю, зрителям нравится.

– От кого, на ваш взгляд, больше провокаций? Все-таки кажется, как будто ваша команда сегодня задала такой тон игры.

– Да в принципе с первого матча так пошло, я думаю, все игры будут такими, это плей-офф.

– Как можете прокомментировать столкновение с Игумновым, из-за чего он не смог закончить сегодняшний матч?

– Я желаю здоровья ему, когда любой силовой прием происходит, нет умысла травмировать. Я надеюсь, что он восстановится и сможет играть в следующей игре, потому что все лучшие игроки должны выходить сейчас, в это время.

– Сегодня провели, по сути, почти полтора матча, как организм физически себя ощущает?

– Ну, конечно, тяжело, тут никого не обманешь, поэтому сейчас нам остается только восстановиться перед следующей игрой и играть в тот же хоккей, в который мы играем.

– После двух матчей в Омске пришло понимание, что две равные команды играют, нет фаворитов или аутсайдеров. Как считаете, «Нефтехимик» может пройти дальше?

– Да я не знаю, это у экспертов надо спрашивать, кто фаворит, кто нет. Нам без разницы, кто против нас выходит, мы одно целое, и когда мы полностью выкладываемся, играем друг за друга, для нас нет никаких соперников, – сказал Надворный.