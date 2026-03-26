  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Ги Буше о 3:4: «Прохоркин головой влетает в борт перед 3-й шайбой «Нефтехимика». Для всего мира это удаление, а у нас чистый гол. Игра не должна была переходить в овертайм»
Ги Буше о 3:4: «Прохоркин головой влетает в борт перед 3-й шайбой «Нефтехимика». Для всего мира это удаление, а у нас чистый гол. Игра не должна была переходить в овертайм»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался после поражения от «Нефтехимика» (3:4 2ОТ, 1-1) в плей-офф.

«Матч был сегодня такой же, как и предыдущий. Абсолютно такой же.

Чего не хватило «Авангарду», чтобы выиграть в овертайме? Все очень просто. Игра вообще не должна была переходить в овертайм. Посмотрите эпизод с атакой Прохоркина перед третьим голом «Нефтехимика», он головой влетает в борт, это самое опасное, что может быть. Для всего мира это удаление, у нас же это чистый гол», – сказал Буше. 

«Нефтехимик» обыграл «Авангард» во 2-м овертайме (4:3) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoАвангард
logoНиколай Прохоркин
logoНефтехимик
судьи
правила
logoКХЛ
logoГи Буше
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Второй гол Авангарда,там была чистая блокировка на игроке НХ,что тут скажешь Ги?)))Да,Прохору толкнули,но он нырнул головой вперед как подкошенный 😂

Но судейство в обе стороны было не очень,мне так показалось.Не последовательные решения судей
Ответ el shaarawy92
Да, ничё там криминального особо и не было. Всю игру команды друг друга так щипали, и только один Прохора решил повалятся
Матч был сегодня такой же, как и предыдущий. Абсолютно такой же
____________________
Вот именно по этой причине большие вопросы к тренерскому штабу, что ничего не поменялось в игре. Позавчера фартануло с шайбой Окулова, сегодня халява не поймалась.

И как быть с удалениями непонятными, как Фьоре, Окулов и т.д. А сколько ещё простили.. Но вся проблема в падении Прохоркина, хотя кроме него никто не виноват, что репутация ныряльщика у всех судей :)
В итоге Прохоркин пострадал? Или он просто решил полежать, чтобы остановить атаку НХ?
Отмазка так себе,накупили игроков ему,надо было еще и судей купить ?))

Не знаю,такая простая игра Авангарда,прям вспоминаю установки великого Назарова «Вбрасывайте,врежьтесь во вратаря,и с мясом затолкайте шайбу»кажется эта установка была,как раз в игре против Авангарда 😂

Так вот,с таким же успехом тренером Авы мог быть и Назаров,отличия минимальны 😁
Ответ el shaarawy92
А чего ожидать от Ги Буше, у которого всегда были в фаворе работяги и бицца-бороцца? Дай Гришину такой состав и он слепит боевого атакующего монстра
Мне, кстати, не показалось, что там было 100% удаление. Даже в регулярке 50/50 бы дали. В любом случае причина поражения сегодня более глобальна, чем один эпизод.

P.S. Прохора, к слову, сегодня совсем не понравился. Большую часть игры именно тем ленивым, мягкотелым игроком, которого мы в Прохоркине не очень любим. Не в ударе, в общем. Что поделать - игрок настроения.
Надо было нагавкать на судей, чтобы в параллельном матче Разина на всякий случай удалили🤷‍♂️
хорошо,уже нытье пошло,силовой на Прохоркине вспомнил,только вот когда Омск сравнивал тоже против Профаки нарушали правила,почему то про это не обмолвился
Нефтехимик алга!!!
Борт подаст в суд на Прохоркина. Ну, во "всём мире" так )
Для всего мира хоккея в России нет. Так что успокойся и прими поражение.
Ответ rustam akhmetyanov
Что ты тут забыл, если в России нет хоккея?
Ответ Спартаковец навсегда
Так я ее весь мир, в реалиях живу
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
