Ги Буше о 3:4: «Прохоркин головой влетает в борт перед 3-й шайбой «Нефтехимика». Для всего мира это удаление, а у нас чистый гол. Игра не должна была переходить в овертайм»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался после поражения от «Нефтехимика» (3:4 2ОТ, 1-1) в плей-офф.
«Матч был сегодня такой же, как и предыдущий. Абсолютно такой же.
Чего не хватило «Авангарду», чтобы выиграть в овертайме? Все очень просто. Игра вообще не должна была переходить в овертайм. Посмотрите эпизод с атакой Прохоркина перед третьим голом «Нефтехимика», он головой влетает в борт, это самое опасное, что может быть. Для всего мира это удаление, у нас же это чистый гол», – сказал Буше.
«Нефтехимик» обыграл «Авангард» во 2-м овертайме (4:3) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но судейство в обе стороны было не очень,мне так показалось.Не последовательные решения судей
____________________
Вот именно по этой причине большие вопросы к тренерскому штабу, что ничего не поменялось в игре. Позавчера фартануло с шайбой Окулова, сегодня халява не поймалась.
И как быть с удалениями непонятными, как Фьоре, Окулов и т.д. А сколько ещё простили.. Но вся проблема в падении Прохоркина, хотя кроме него никто не виноват, что репутация ныряльщика у всех судей :)
Не знаю,такая простая игра Авангарда,прям вспоминаю установки великого Назарова «Вбрасывайте,врежьтесь во вратаря,и с мясом затолкайте шайбу»кажется эта установка была,как раз в игре против Авангарда 😂
Так вот,с таким же успехом тренером Авы мог быть и Назаров,отличия минимальны 😁
P.S. Прохора, к слову, сегодня совсем не понравился. Большую часть игры именно тем ленивым, мягкотелым игроком, которого мы в Прохоркине не очень любим. Не в ударе, в общем. Что поделать - игрок настроения.