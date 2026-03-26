Ги Буше о 3:4: «Прохоркин головой влетает в борт перед 3-й шайбой «Нефтехимика». Для всего мира это удаление, а у нас чистый гол. Игра не должна была переходить в овертайм»

Ги Буше о 3:4 от «Нефтехимика»: игра не должна была переходить в овертайм.

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше высказался после поражения от «Нефтехимика» (3:4 2ОТ, 1-1) в плей-офф.

«Матч был сегодня такой же, как и предыдущий. Абсолютно такой же.

Чего не хватило «Авангарду», чтобы выиграть в овертайме? Все очень просто. Игра вообще не должна была переходить в овертайм. Посмотрите эпизод с атакой Прохоркина перед третьим голом «Нефтехимика», он головой влетает в борт, это самое опасное, что может быть. Для всего мира это удаление, у нас же это чистый гол», – сказал Буше.

