Минское «Динамо» обыграло московское (4:1) и ведет 2-0 в серии

«Динамо » Минск обыграло «Динамо» Москва (4:1) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина-2026.

Счет в серии стал 2-0 в пользу клуба из Беларуси.

Нападающий Сергей Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в этом матче.

Автором шайбы московского клуба стал Кирилл Адамчук

Следующий матч состоится 28 марта.