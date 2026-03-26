Гришин о 4:3 с «Авангардом»: «Молодцы ребята, что не опустили руки после двух подряд пропущенных шайб в третьем периоде. Сразу пошли в атаку, сравняли, потом дотерпели, нашли свой момент и забили победный гол»

Гришин подвел итоги победного матча «Нефтехимика» с «Авангардом».

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин высказался о победе во втором матче серии плей-офф с «Авангардом » (4:3 2ОТ, 1-1).

«Сегодня игра немного отличалась от простой, была более строгой, более вязкой, меньше было голевых моментов, атак с ходу меньше. Мы старались меньше ошибок допустить. Не знаю уж, что чисто визуально больше понравилась зрителям.

Молодцы ребята, что не опустили руки после двух подряд пропущенных голов в третьем периоде, сразу пошли в атаку, сравняли, а потом дотерпели, нашли свой момент и забили победный гол.

Что говорил команде, когда счет стал 2:3? Да это игра, мы всегда стараемся быть позитивными. Пропустили и пропустили. Ребята нормально себя вели, подбадривали друг друга, говорили, что время есть отыграться. Все выходили с настроем, что игра не потеряна», – сказал Гришин.

«Нефтехимик» обыграл «Авангард» во 2-м овертайме (4:3) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1