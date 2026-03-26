Люзенков о Беке: «Вроде ничего серьезного, но сегодня решили его не ставить. Если бы вышел, могло бы сказаться резкое движение. Готовим его к домашним играм»

Люзенков о Беке: вроде ничего серьезного, но сегодня решили его не ставить.

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения во втором матче серии с «Металлургом» (1:5, 0-2) высказался об отсутствии нападающего Тэйлора Бека.

– Что с Беком?

– Вроде ничего серьезного, но сегодня приняли решение его не ставить.

Если бы вышел, могло бы сказаться резкое движение, тогда бы мог на следующие матчи не выйти. Готовим его к домашним играм, – сказал Люзенков.