Люзенков о Беке: «Вроде ничего серьезного, но сегодня решили его не ставить. Если бы вышел, могло бы сказаться резкое движение. Готовим его к домашним играм»
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения во втором матче серии с «Металлургом» (1:5, 0-2) высказался об отсутствии нападающего Тэйлора Бека.
– Что с Беком?
– Вроде ничего серьезного, но сегодня приняли решение его не ставить.
Если бы вышел, могло бы сказаться резкое движение, тогда бы мог на следующие матчи не выйти. Готовим его к домашним играм, – сказал Люзенков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
