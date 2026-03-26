Форвард «Филадельфии» Гребенкин выбыл на 7-10 дней из-за травмы

Нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин выбыл на 7-10 дней из-за травмы верхней части тела.

Отмечается, что по истечении этого срока его состояние будет оценено повторно.

В нынешнем сезоне Гребенкин провел 55 матчей в НХЛ и набрал 14 (4+10) очков.