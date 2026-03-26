Люзенков о стычках в матче с «Металлургом»: «Когда где-то не получается, огонь горит у ребят, бывают такие моменты. Это эмоции, сложно с ними совладать»

Люзенков высказался о поражении «Сибири» от «Металлурга».

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков поделился мыслями после поражения во втором матче серии с «Металлургом» (1:5, 0-2).

Он также высказался о стычках и провокациях в этой игре.

– Проигрываем 0-2, но серия только начинается, ждем домашних игр.

– Ваши подопечные некоторые распыляли энергию не туда сегодня?

– Может быть. Но когда где-то не получается, огонь горит у ребят, бывают такие моменты. Это эмоции, сложно с ними совладать, – сказал Люзенков.