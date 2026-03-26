Люзенков о стычках в матче с «Металлургом»: «Когда где-то не получается, огонь горит у ребят, бывают такие моменты. Это эмоции, сложно с ними совладать»
Люзенков высказался о поражении «Сибири» от «Металлурга».
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков поделился мыслями после поражения во втором матче серии с «Металлургом» (1:5, 0-2).
Он также высказался о стычках и провокациях в этой игре.
– Проигрываем 0-2, но серия только начинается, ждем домашних игр.
– Ваши подопечные некоторые распыляли энергию не туда сегодня?
– Может быть. Но когда где-то не получается, огонь горит у ребят, бывают такие моменты. Это эмоции, сложно с ними совладать, – сказал Люзенков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Все таки Люзенков хороший тренер. Принял Сибирь, у которой валилось буквально все, и вытащил команду в плей-офф. Приятно, что в России, в КХЛ, появляются молодые тренеры.
Ярослав, мы верим в вас и вашу команду 🤝
Ничего у вас не горело, загасили как котят, игра тухлая просто.
Оптимист однако! С 0-2 значит интерес только и проявляется у вас играть. Что же, посмотрим, тем интереснее будет. Но как тренер интересный специалист, вытащил команду со дна.
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем