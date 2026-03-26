Разин о провокациях игроков «Сибири»: «Это 100 раз обсасывалось. Это если не прошлый век… но эти моменты, когда подъезжают вратарю что-то сказать… Сейчас все психологически устойчивые»

Разин высказался о 2-м матче серии «Металлурга» с «Сибирью».

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался о победе во втором матче серии Кубка Гагарина с «Сибирью» (5:1, 2-0).

– Тот же сценарий, что и в первом матче, только дали сравнять в первом периоде счет.

Сыграли строго, с минимумом ошибок. Не расслабляемся, едем дальше играть

– Не приходилось ребят сдерживать, чтобы в потасовки не вступали?

– Это 100 раз обсасывалось. Это если не прошлый век… но вот эти моменты, когда подъезжают вратарю что-то сказать… Сейчас все психологически устойчивые.

Хотелось бы только, чтобы зачинщики были наказаны, а не тот, кто ведет в счете, потому что второй раз получаем удаление, когда защищаем вратаря, получаем две минуты, – сказал Разин.

«Металлург» обыграл «Сибирь» (5:1) и ведет 2-0 в серии. Пресс сделал дубль, Канцеров и Ткачев набрали по 2 очка