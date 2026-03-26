  • Разин о провокациях игроков «Сибири»: «Это 100 раз обсасывалось. Это если не прошлый век… но эти моменты, когда подъезжают вратарю что-то сказать… Сейчас все психологически устойчивые»
Разин высказался о 2-м матче серии «Металлурга» с «Сибирью».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе во втором матче серии Кубка Гагарина с «Сибирью» (5:1, 2-0).

– Тот же сценарий, что и в первом матче, только дали сравнять в первом периоде счет.

Сыграли строго, с минимумом ошибок. Не расслабляемся, едем дальше играть

– Не приходилось ребят сдерживать, чтобы в потасовки не вступали?

– Это 100 раз обсасывалось. Это если не прошлый век… но вот эти моменты, когда подъезжают вратарю что-то сказать… Сейчас все психологически устойчивые.

Хотелось бы только, чтобы зачинщики были наказаны, а не тот, кто ведет в счете, потому что второй раз получаем удаление, когда защищаем вратаря, получаем две минуты, – сказал Разин. 

«Металлург» обыграл «Сибирь» (5:1) и ведет 2-0 в серии. Пресс сделал дубль, Канцеров и Ткачев набрали по 2 очка

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Ну Сибирь не играет грязно,даже при 1:5 не стали устраивать грязь,за что им респект,а вот эти все провокации,ну это обычное дело для плей офф,ничего такого нет.
Так ломать их нужно и все, чтоб за базар отвечали свой, это ж не сложно))
Материалы по теме
«Металлург» начал плей-офф без лидера. Как быть его волшебному первому звену?
сегодня, 07:40
Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»
вчера, 10:59
Рекомендуем
Главные новости
Разин об играх в Новосибирске: «Металлургу» ничего ломать не надо: оставить ту же дисциплину, характер. Можно добавить в реализации – Минулин мог хет-трик делать сегодня»
42 минуты назад
Люзенков о стычках в матче с «Металлургом»: «Когда где-то не получается, огонь горит у ребят, бывают такие моменты. Это эмоции, сложно с ними совладать»
51 минуту назад
«Нефтехимик» обыграл «Авангард» во 2-м овертайме (4:3) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1
сегодня, 17:40Видео
Кубок Гагарина. «Динамо» Минск играет с «Динамо» Москва, «Локомотив» против «Спартака», «Металлург» победил «Сибирь», «Авангард» проиграл «Нефтехимику»
сегодня, 17:34Live
Никишин о том, что Ротенберг как менеджер собрал в СКА талантливую молодежь, востребованную в НХЛ: «Это да. Правильно. Еще давал играть, тут вопросов нет»
сегодня, 17:18
Василий Каменев: «СКА не хватает удачи, надо, чтобы подфартило. ЦСКА играет строго, есть у них свои наработки, задумки – не более того. Нельзя сказать, что эту команду не обыграть»
сегодня, 16:59
«Металлург» обыграл «Сибирь» (5:1) и ведет 2-0 в серии. Пресс сделал дубль, Канцеров и Ткачев набрали по 2 очка
сегодня, 16:25
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Тампа» – с «Сиэтлом», «Миннесота» в гостях у «Флориды», «Лос-Анджелес» встретится с «Ванкувером»
сегодня, 14:59
Гендиректор «Барыса»: «Дайте нам 3-4 года – будем играть в финале Востока при увеличении средств. Нужно работать, чтобы появились спонсоры и поверили нам»
сегодня, 15:54
Романов в бесконтактном джерси принял участие в тренировке «Айлендерс». Защитник не играет с 19 ноября из-за травмы плеча
сегодня, 15:40
Ко всем новостям
Последние новости
Люзенков о Беке: «Вроде ничего серьезного, но сегодня решили его не ставить. Если бы вышел, могло бы сказаться резкое движение. Готовим его к домашним играм»
1 минуту назад
Косолапов о 0-2 с «Металлургом»: «Мы выбирались и не из таких ситуаций, верим друг в друга. Дома и стены помогут, и болельщики. Отдохнем, обсудим моменты и снова пойдем в бой»
14 минут назад
Форвард «Филадельфии» Гребенкин выбыл на 7-10 дней из-за травмы
26 минут назад
Кравец о «Барысе»: «Если бы мы лучше играли в большинстве, было бы гораздо больше шансов попасть в плей-офф. Скамейка должна быть расширена, точечные замены должны быть»
сегодня, 16:41
Генменеджер «Амура»: «Нужен игрок обороны, который будет закрывать большинство. Мониторим рынок, исходим из нашего зарплатного фонда. Если попадется качественный легионер, рассмотрим»
сегодня, 16:14
Дмитрий Рябыкин: «Нефтехимику» нужно чудо, чтобы выиграть серию с «Авангардом». По подбору игроков это разные команды от слова совсем»
сегодня, 15:26
Коньков о Лукашенко на матчах минского «Динамо»: «На хоккеистов это мало влияет, они не будут играть хуже или лучше. Но им однозначно приятно, что есть поддержка президента»
сегодня, 15:13
Маркус Филлипс: «Для меня Ларионов – тренер номер один. Он поверил в мои силы, очень помог. Он не боится указывать на недочеты, чтобы я играл лучше»
сегодня, 14:58
Гафуров о новой арене «Торпедо»: «Сейчас строителям предстоят завершающие документальные работы, организация необходимых бумажных процедур»
сегодня, 14:50
Яшкин о 2-0 в серии с «Трактором»: «У нас четыре доминирующих звена. Игра по кайфу, пока все идет неплохо. Чуть построже играем, реализовываем свои возможности»
сегодня, 14:42
