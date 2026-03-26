Василий Каменев: «СКА не хватает удачи, надо, чтобы подфартило. ЦСКА играет строго, есть у них свои наработки, задумки – не более того. Нельзя сказать, что эту команду не обыграть»

Василий Каменев высказался о серии СКА с ЦСКА.

Бывший нападающий СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев высказался о серии клуба в первом раунде Кубка Гагарина с ЦСКА (2:3 2ОТ, 2:4, 0-2 в серии).

– Идет битва, какая бывает в плей-офф, равнодушных нет, все складывается из мелочей. Вчера ЦСКА выглядел свежее, второй период стал решающим, когда они в счете повели. Потом уже играли по счету и наказывали СКА за ошибки.

– СКА, в сравнении с первым матчем, хуже играл?

– Я бы не сказал, что хуже. Просто ЦСКА добавил, уверенность у них появилась, такое впечатление, что сил у них больше и свежести после первой игры.

При счете 1:1 был момент, когда армейцы Москвы из зоны СКА не выходили. Давили-давали, и пока шайбу не забросили, не успокоились. А потом играли в свой хоккей – от обороны. А СКА, проигрывая, полез в атаку и уже меньше думал о сохранности своих ворот. Поэтому оставляли игроков ЦСКА на пятачке, не так надежно уже играли.

Несчастьем был эпизод в конце первого периода, когда шайба попала в кусок борта и отскочила на «пятак», откуда игрок ЦСКА отправил ее в сетку. Голы с «мясом» армейцы Москвы забивали – как и в первом матче. Плюс Бучельников у них сольный проход исполнил. Видно, что парень сейчас в форме, на ходу. Посмотрим, что будет теперь в Питере, чем ответит СКА. Надо забирать домашние игры.

– Что СКА может противопоставить ЦСКА? У соперника – девять обладателей Кубка Гагарина в составе, у петербургских армейцев – пятеро дебютантов плей-офф. В чем козыри СКА?

– Играет СКА нормально, даже по броскам не сильно уступил во втором матче. Удачи не хватает петербуржцам, надо, чтобы подфартило, и нельзя отпускать игру, когда она складывается в твою пользу. В двух матчах пропускали в конце периодов.

Тренерский штаб, наверное, что-то придумает. ЦСКА играет строго, старается не допускать ошибок, есть у них свои наработки, задумки – не более того. Нельзя сказать, что эту команду не обыграть. Лидеры СКА должны свое слово сказать.

И, конечно, надо реализовывать большинство, пока с этим дело не очень хорошо обстоит, а игра в неравных составах в плей-офф играет решающую роль, – сказал Каменев.