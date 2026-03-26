Никишин о том, что Ротенберг как менеджер собрал в СКА талантливую молодежь, востребованную в НХЛ: «Это да. Правильно. Еще давал играть, тут вопросов нет»

Защитник «Каролины» Александр Никишин в шоу FONtour высказался о том, что много игроков уезжают в НХЛ из СКА.

Никишин поделился мнением об этой ситуации в разговоре с бывшим футболистом сборной России Андреем Аршавиным и экс-нападающим «Коламбуса» Никитой Филатовым .

Андрей Аршавин : Много ребят из СКА переехало, они востребованы. Это из-за того, что СКА так хорошо тренировал, или это просто из-за того, что Роман Борисович [Ротенберг ] вовремя просто набрал к себе, скупил всех молодых талантов? Может, одно ко второму прицепилось?

Александр Никишин : Просто много молодых ребят были, кто хорошо играл.

Андрей Аршавин : Самые таланты были собраны в СКА ?

Александр Никишин : Ну, одни из, наверное. Там вот кто сейчас играет, они закрепились сразу. Это, наверное, показатель, правильно?

Никита Филатов : Ну вот этот кусок, когда там Марченко , Подколзин, да, кто там?

Александр Никишин : Ну, как бы постоянно молодые цепляются, потом уезжают в Америку и все.

Никита Филатов: Ваня Мороз, Марат , Марченко, потом уже Мичков.

Александр Никишин: Демидов , Грицюк , Бардаков .

Никита Филатов: Ну да, целая куча. То есть получается, Роман Борисович как менеджер собрал талантливейшую молодежь.

Андрей Аршавин: Которая выстрелила.

Александр Никишин : Правильно. Это да. Ну, еще давал играть, как бы, тут вопросов нет.