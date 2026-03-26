  • Никишин о том, что Ротенберг как менеджер собрал в СКА талантливую молодежь, востребованную в НХЛ: «Это да. Правильно. Еще давал играть, тут вопросов нет»
Защитник «Каролины» Александр Никишин в шоу FONtour высказался о том, что много игроков уезжают в НХЛ из СКА.

Никишин поделился мнением об этой ситуации в разговоре с бывшим футболистом сборной России Андреем Аршавиным и экс-нападающим «Коламбуса» Никитой Филатовым.

Андрей Аршавин: Много ребят из СКА переехало, они востребованы. Это из-за того, что СКА так хорошо тренировал, или это просто из-за того, что Роман Борисович [Ротенберг] вовремя просто набрал к себе, скупил всех молодых талантов? Может, одно ко второму прицепилось? 

Александр Никишин: Просто много молодых ребят были, кто хорошо играл.

Андрей Аршавин: Самые таланты были собраны в СКА?

Александр Никишин: Ну, одни из, наверное. Там вот кто сейчас играет, они закрепились сразу. Это, наверное, показатель, правильно?

Никита Филатов: Ну вот этот кусок, когда там Марченко, Подколзин, да, кто там?

Александр Никишин: Ну, как бы постоянно молодые цепляются, потом уезжают в Америку и все.

Никита Филатов: Ваня Мороз, Марат, Марченко, потом уже Мичков.

Александр Никишин: Демидов, Грицюк, Бардаков.

Никита Филатов: Ну да, целая куча. То есть получается, Роман Борисович как менеджер собрал талантливейшую молодежь. 

Андрей Аршавин: Которая выстрелила.

Александр Никишин: Правильно. Это да. Ну, еще давал играть, как бы, тут вопросов нет.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ютуб-канал Fonbet
Не собрал, а воспитал, натренировал и довёл до НХЛ
Подобрал никому не нужных…
Не собрал, а забрал, завалив деньгами, и испортил их. До нхл добрались единицы.
При всем неприятии Р.Ротенберга как спортивной фигуры, я бы не сказал что до НХЛ пачками до него добирались.
Конечно единицы, это лучшая лига мира. Десанта в сотни за год не намечается
Третьяк: делаем все, чтоб игроки оставались в КХЛ, в России!
Ротенберг: ПОДДЕРЖИВАЮ!!!!
СКА при Ротенберге: минус Демидов, Мичков, Марченко, Грицюк, Никишин, Бардаков………………
Ну гений же! Ничего, такие самородки долго без работы не сидят, Динамо мск сейчас 0-4 ну максимум 1-4 уедет и гений на тренерский мостик
Ждём!
Они в США эти интервью записывают?
