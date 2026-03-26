Никишин о том, что Ротенберг как менеджер собрал в СКА талантливую молодежь, востребованную в НХЛ: «Это да. Правильно. Еще давал играть, тут вопросов нет»
Защитник «Каролины» Александр Никишин в шоу FONtour высказался о том, что много игроков уезжают в НХЛ из СКА.
Никишин поделился мнением об этой ситуации в разговоре с бывшим футболистом сборной России Андреем Аршавиным и экс-нападающим «Коламбуса» Никитой Филатовым.
Андрей Аршавин: Много ребят из СКА переехало, они востребованы. Это из-за того, что СКА так хорошо тренировал, или это просто из-за того, что Роман Борисович [Ротенберг] вовремя просто набрал к себе, скупил всех молодых талантов? Может, одно ко второму прицепилось?
Александр Никишин: Просто много молодых ребят были, кто хорошо играл.
Андрей Аршавин: Самые таланты были собраны в СКА?
Александр Никишин: Ну, одни из, наверное. Там вот кто сейчас играет, они закрепились сразу. Это, наверное, показатель, правильно?
Никита Филатов: Ну вот этот кусок, когда там Марченко, Подколзин, да, кто там?
Александр Никишин: Ну, как бы постоянно молодые цепляются, потом уезжают в Америку и все.
Никита Филатов: Ваня Мороз, Марат, Марченко, потом уже Мичков.
Александр Никишин: Демидов, Грицюк, Бардаков.
Никита Филатов: Ну да, целая куча. То есть получается, Роман Борисович как менеджер собрал талантливейшую молодежь.
Андрей Аршавин: Которая выстрелила.
Александр Никишин: Правильно. Это да. Ну, еще давал играть, как бы, тут вопросов нет.
Конечно единицы, это лучшая лига мира. Десанта в сотни за год не намечается
Ротенберг: ПОДДЕРЖИВАЮ!!!!
СКА при Ротенберге: минус Демидов, Мичков, Марченко, Грицюк, Никишин, Бардаков………………
Ждём!