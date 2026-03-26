  Кравец о «Барысе»: «Если бы мы лучше играли в большинстве, было бы гораздо больше шансов попасть в плей-офф. Скамейка должна быть расширена, точечные замены должны быть»
1

Кравец о «Барысе»: «Если бы мы лучше играли в большинстве, было бы гораздо больше шансов попасть в плей-офф. Скамейка должна быть расширена, точечные замены должны быть»

Михил Кравец подвел итоги сезона-2025/26 для «Барыса».

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец подвел итоги сезона-2025/26.

В минувшем регулярном чемпионате «Барыс» занял десятое место на Востоке, набрав 54 очка в 68 матчах.

«Это не лотерея, еще раз напоминаю всем, это профессиональные навыки, это мастерство. А также нужно улучшить результат, естественно, в большинстве. Для этого нужны игроки, у которых есть мастерство, которые умеют реализовывать это и приносить пользу. Если бы мы лучше играли в большинстве, я думаю, у нас было бы гораздо больше шансов в этом году попасть в плей-офф.

Предпоследнее место – это, конечно, не тот результат, который мы ждали от наших ведущих игроков. Хотя в игре «5 на 5» достаточно много было хороших моментов, и действительно эти ребята свою работу выполнили. На самом деле для них это было впервые, раньше такой работой они не занимались, они играли в других звеньях и поддерживали как бы других, более сильных игроков. В сегодняшней ситуации они стали лидерами, и они действительно много сил приложили.

Что мы хорошо делали в этом сезоне – мы хорошо разрушали, это вот меньшинство. Все-таки второе место в лиге, это очень прилично. Отстать на три десятых каких-то от «Металлурга»… Я думаю, что здесь ребята по самоотверженности, по характеру, по желанию, по самоотдаче – очень много позитива заработали и плюсов.

Но точечные замены должны быть, должна быть расширена скамейка. Где-то нам не хватило как раз вот от наших местных ребят дополнительных голов, дополнительных передач, меньшего количества ошибок. В целом, если взять всю работу наших местных ребят, я считаю, что они все добавили, большинство из них», – сказал Кравец.

Тренер добавил, что работа в Астане оставила у него положительные впечатления.

«Я рад, что провел этот сезон в Астане. Очень много людей подходят, благодарят, просят сфотографироваться. Никто не говорил ничего негативного.

Город тоже оставил отличное впечатление: есть куда сходить, что посмотреть. Ботанический сад, театр, много интересных мест. По отношению ко мне и созданным условиям у меня только позитив», – отметил Кравец.
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
1 комментарий
Кравец порядочный тренер.Золотую шайбу организовывайте, и деньги в детей вкладывайте, а не зарабатывайте на детях как у РФ. Лет через десять спишемся....
