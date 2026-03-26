  • «Металлург» обыграл «Сибирь» (5:1) и ведет 2-0 в серии. Пресс сделал дубль, Канцеров и Ткачев набрали по 2 очка
«Металлург» победил «Сибирь» во 2-м матче серии плей-офф.

«Металлург» обыграл «Сибирь» (5:1) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина-2026.

Счет в серии стал 2-0 в пользу клуба из Магнитогорска.

По 2 очка в составе «Металлурга» набрали Роман Канцеров (1+1), Владимир Ткачев (0+2) и Робин Пресс (2+0).

Автором шайбы «Сибири» стал Семен Кошелев.

Следующий матч состоится 28 марта.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Металлург с победой!
Главное не расслабляться.
Сибирь играет очень грязно, проигрывать надо достойно!
Первые два домашних матча чисто на солидном. Но в прошлом году Уфа еще крупнее обыгрывала Новославянск в первых матчах и в итоге доигралась до седьмой игры. Так что расслабляться рано.
Вперед, Магнитка!
Магнитка так держать 💪💪💪
Деклассировали Сибирь по всем статьям!!
Дальше лучше!! Всех Магнитных с победой!!
Хеллу по щам 😂
Спокойно и уверенно как в регулярке. Сибири надо собираться честно говоря,у них за всю игру моментов то один-два было
Ответ el shaarawy92
Сибирь ничего не может сделать как никак лучшая команда регулярки!!
Красавцы! Еще две победы в гостях и ждем ЦСКА, нужно брать реванш за 2022однозначно! С победой!
По щам я бы дал лучше Никитину)) За его антихоккей. К счастью скоро нам представится такая возможность, а ЦСКА еще нужен год, чтобы стать фаворитом КГ, так что я спокоен за исход серии.
Метталург на классе
Отличная 👍 победа! Правда настораживает игра Сибири на "полуспущенных колёсах ", это ведёт к некоторой вальяжности, что Минулин и проделал. Надеюсь Сибирь даст бой, как Амур нас потренировал в позапрошлом сезоне, это будет на пользу.
Разин об играх в Новосибирске: «Металлургу» ничего ломать не надо: оставить ту же дисциплину, характер. Можно добавить в реализации – Минулин мог хет-трик делать сегодня»
43 минуты назад
Люзенков о стычках в матче с «Металлургом»: «Когда где-то не получается, огонь горит у ребят, бывают такие моменты. Это эмоции, сложно с ними совладать»
52 минуты назад
«Нефтехимик» обыграл «Авангард» во 2-м овертайме (4:3) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1
сегодня, 17:40Видео
Кубок Гагарина. «Динамо» Минск играет с «Динамо» Москва, «Локомотив» против «Спартака», «Металлург» победил «Сибирь», «Авангард» проиграл «Нефтехимику»
сегодня, 17:34Live
Разин о провокациях игроков «Сибири»: «Это 100 раз обсасывалось. Это если не прошлый век… но эти моменты, когда подъезжают вратарю что-то сказать… Сейчас все психологически устойчивые»
сегодня, 17:31
Никишин о том, что Ротенберг как менеджер собрал в СКА талантливую молодежь, востребованную в НХЛ: «Это да. Правильно. Еще давал играть, тут вопросов нет»
сегодня, 17:18
Василий Каменев: «СКА не хватает удачи, надо, чтобы подфартило. ЦСКА играет строго, есть у них свои наработки, задумки – не более того. Нельзя сказать, что эту команду не обыграть»
сегодня, 16:59
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Тампа» – с «Сиэтлом», «Миннесота» в гостях у «Флориды», «Лос-Анджелес» встретится с «Ванкувером»
сегодня, 14:59
Гендиректор «Барыса»: «Дайте нам 3-4 года – будем играть в финале Востока при увеличении средств. Нужно работать, чтобы появились спонсоры и поверили нам»
сегодня, 15:54
Романов в бесконтактном джерси принял участие в тренировке «Айлендерс». Защитник не играет с 19 ноября из-за травмы плеча
сегодня, 15:40
Люзенков о Беке: «Вроде ничего серьезного, но сегодня решили его не ставить. Если бы вышел, могло бы сказаться резкое движение. Готовим его к домашним играм»
2 минуты назад
Косолапов о 0-2 с «Металлургом»: «Мы выбирались и не из таких ситуаций, верим друг в друга. Дома и стены помогут, и болельщики. Отдохнем, обсудим моменты и снова пойдем в бой»
15 минут назад
Форвард «Филадельфии» Гребенкин выбыл на 7-10 дней из-за травмы
27 минут назад
Кравец о «Барысе»: «Если бы мы лучше играли в большинстве, было бы гораздо больше шансов попасть в плей-офф. Скамейка должна быть расширена, точечные замены должны быть»
сегодня, 16:41
Генменеджер «Амура»: «Нужен игрок обороны, который будет закрывать большинство. Мониторим рынок, исходим из нашего зарплатного фонда. Если попадется качественный легионер, рассмотрим»
сегодня, 16:14
Дмитрий Рябыкин: «Нефтехимику» нужно чудо, чтобы выиграть серию с «Авангардом». По подбору игроков это разные команды от слова совсем»
сегодня, 15:26
Коньков о Лукашенко на матчах минского «Динамо»: «На хоккеистов это мало влияет, они не будут играть хуже или лучше. Но им однозначно приятно, что есть поддержка президента»
сегодня, 15:13
Маркус Филлипс: «Для меня Ларионов – тренер номер один. Он поверил в мои силы, очень помог. Он не боится указывать на недочеты, чтобы я играл лучше»
сегодня, 14:58
Гафуров о новой арене «Торпедо»: «Сейчас строителям предстоят завершающие документальные работы, организация необходимых бумажных процедур»
сегодня, 14:50
Яшкин о 2-0 в серии с «Трактором»: «У нас четыре доминирующих звена. Игра по кайфу, пока все идет неплохо. Чуть построже играем, реализовываем свои возможности»
сегодня, 14:42
