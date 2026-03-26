«Металлург» обыграл «Сибирь» (5:1) и ведет 2-0 в серии. Пресс сделал дубль, Канцеров и Ткачев набрали по 2 очка

«Металлург» победил «Сибирь» во 2-м матче серии плей-офф.

«Металлург » обыграл «Сибирь » (5:1) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина-2026.

Счет в серии стал 2-0 в пользу клуба из Магнитогорска.

По 2 очка в составе «Металлурга» набрали Роман Канцеров (1+1), Владимир Ткачев (0+2) и Робин Пресс (2+0).

Автором шайбы «Сибири» стал Семен Кошелев.

Следующий матч состоится 28 марта.