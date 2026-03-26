Гендиректор «Барыса»: «Дайте нам 3-4 года – будем играть в финале Востока при увеличении средств. Нужно работать, чтобы появились спонсоры и поверили нам»

Генеральный директор «Барыса» Сакен Мусайбеков заявил, что при увеличении финансирования клуб сможет дойти до финала Восточной конференции через несколько лет. 

В минувшем регулярном чемпионате «Барыс» занял десятое место на Востоке, набрав 54 очка в 68 матчах.

«За год невозможно все сделать. Дайте нам три-четыре года – и будем играть в финале Восточной конференции при поддержке спонсоров и увеличении средств.

Нам нужно время, нужно работать, чтобы появились спонсоры и поверили нам. КХЛ – одна из лучших лиг мира. Посмотрите, как усилились другие команды, а мы с сентября практически не усиливали состав», – сказал Мусайбеков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Это примерно как Амур ставил цель - КГ в 2026-м?
Это примерно как Амур ставил цель - КГ в 2026-м?
Кто же знал что очковую систему поменяют? При трехосковой системе все шло по плану
Кто же знал что очковую систему поменяют? При трехосковой системе все шло по плану
В плей-офф нет ни двухочковой, ни трехочковой.
Что такое финал Востока? Этот гендиректор в курсе, что уже перекрёстный ПО проводят?
Можно проще и быстрее, дайте мне 50млн баксов и я куплю вам КГ))
У вас всю жизнь нормальный бюджет и нет лимита на легионеров....
Иностранным клубам в матчах на территории России считать 1 гол за 1,5
за это время в команде сменится 17 тренеров (некоторые трижды), менеджеры будут работать по полгода, через команду пройдёт 184 легионера
Бедные нсчастные, Самрук перестал быть спонсором , а Вячеслав Ким мало денег дает уф уф тяжело несчастным.
По пояс деревянный Мусайбеков и не знает, что финал Восточной конференции не может быть априори, и уже не первый год
Материалы по теме
Гендиректор «Барыса»: «Хотим попасть в плей‑офф на следующий сезон. Наследие прошлого нас тянуло назад, но мы строили новый клуб»
сегодня, 11:14
Люзенков об игре Бердина на буллитах: «Артист, но в то же время молодец. В первом моменте было «на тоненького»
20 марта, 15:58
«Сибирь» побила рекорд «Металлурга» по победам в серии буллитов за одну регулярку КХЛ
20 марта, 15:52
Рекомендуем
Главные новости
Разин об играх в Новосибирске: «Металлургу» ничего ломать не надо: оставить ту же дисциплину, характер. Можно добавить в реализации – Минулин мог хет-трик делать сегодня»
6 минут назад
Люзенков о стычках в матче с «Металлургом»: «Когда где-то не получается, огонь горит у ребят, бывают такие моменты. Это эмоции, сложно с ними совладать»
15 минут назад
«Нефтехимик» обыграл «Авангард» во 2-м овертайме (4:3) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1
24 минуты назадВидео
Кубок Гагарина. «Динамо» Минск играет с «Динамо» Москва, «Локомотив» против «Спартака», «Металлург» победил «Сибирь», «Авангард» проиграл «Нефтехимику»
30 минут назадLive
Разин о провокациях игроков «Сибири»: «Это 100 раз обсасывалось. Это если не прошлый век… но эти моменты, когда подъезжают вратарю что-то сказать… Сейчас все психологически устойчивые»
33 минуты назад
Никишин о том, что Ротенберг как менеджер собрал в СКА талантливую молодежь, востребованную в НХЛ: «Это да. Правильно. Еще давал играть, тут вопросов нет»
46 минут назад
Василий Каменев: «СКА не хватает удачи, надо, чтобы подфартило. ЦСКА играет строго, есть у них свои наработки, задумки – не более того. Нельзя сказать, что эту команду не обыграть»
сегодня, 16:59
«Металлург» обыграл «Сибирь» (5:1) и ведет 2-0 в серии. Пресс сделал дубль, Канцеров и Ткачев набрали по 2 очка
сегодня, 16:25
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Тампа» – с «Сиэтлом», «Миннесота» в гостях у «Флориды», «Лос-Анджелес» встретится с «Ванкувером»
сегодня, 14:59
Романов в бесконтактном джерси принял участие в тренировке «Айлендерс». Защитник не играет с 19 ноября из-за травмы плеча
сегодня, 15:40
Ко всем новостям
Последние новости
Кравец о «Барысе»: «Если бы мы лучше играли в большинстве, было бы гораздо больше шансов попасть в плей-офф. Скамейка должна быть расширена, точечные замены должны быть»
сегодня, 16:41
Генменеджер «Амура»: «Нужен игрок обороны, который будет закрывать большинство. Мониторим рынок, исходим из нашего зарплатного фонда. Если попадется качественный легионер, рассмотрим»
сегодня, 16:14
Дмитрий Рябыкин: «Нефтехимику» нужно чудо, чтобы выиграть серию с «Авангардом». По подбору игроков это разные команды от слова совсем»
сегодня, 15:26
Коньков о Лукашенко на матчах минского «Динамо»: «На хоккеистов это мало влияет, они не будут играть хуже или лучше. Но им однозначно приятно, что есть поддержка президента»
сегодня, 15:13
Маркус Филлипс: «Для меня Ларионов – тренер номер один. Он поверил в мои силы, очень помог. Он не боится указывать на недочеты, чтобы я играл лучше»
сегодня, 14:58
Гафуров о новой арене «Торпедо»: «Сейчас строителям предстоят завершающие документальные работы, организация необходимых бумажных процедур»
сегодня, 14:50
Яшкин о 2-0 в серии с «Трактором»: «У нас четыре доминирующих звена. Игра по кайфу, пока все идет неплохо. Чуть построже играем, реализовываем свои возможности»
сегодня, 14:42
Защитник СКА Филлипс о еде в России: «Люблю борщ на ужин, а на завтрак – сырники. Они мое любимое лакомство»
сегодня, 13:43
Защитник «Динамо» Пыленков о сравнениях с Макаром: «Эти ребята на другом уровне. Пока что»
сегодня, 12:59
Дмитрий Губерниев: «НХЛ и КХЛ – две большие разницы, как и АПЛ с РПЛ»
сегодня, 12:38
Рекомендуем