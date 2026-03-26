Гендиректор «Барыса»: нужно работать, чтобы появились спонсоры и поверили нам.

Генеральный директор «Барыса » Сакен Мусайбеков заявил, что при увеличении финансирования клуб сможет дойти до финала Восточной конференции через несколько лет.

В минувшем регулярном чемпионате «Барыс» занял десятое место на Востоке, набрав 54 очка в 68 матчах.

«За год невозможно все сделать. Дайте нам три-четыре года – и будем играть в финале Восточной конференции при поддержке спонсоров и увеличении средств.

Нам нужно время, нужно работать, чтобы появились спонсоры и поверили нам. КХЛ – одна из лучших лиг мира. Посмотрите, как усилились другие команды, а мы с сентября практически не усиливали состав», – сказал Мусайбеков.