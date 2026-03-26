Гендиректор «Барыса»: «Дайте нам 3-4 года – будем играть в финале Востока при увеличении средств. Нужно работать, чтобы появились спонсоры и поверили нам»
Генеральный директор «Барыса» Сакен Мусайбеков заявил, что при увеличении финансирования клуб сможет дойти до финала Восточной конференции через несколько лет.
В минувшем регулярном чемпионате «Барыс» занял десятое место на Востоке, набрав 54 очка в 68 матчах.
«За год невозможно все сделать. Дайте нам три-четыре года – и будем играть в финале Восточной конференции при поддержке спонсоров и увеличении средств.
Нам нужно время, нужно работать, чтобы появились спонсоры и поверили нам. КХЛ – одна из лучших лиг мира. Посмотрите, как усилились другие команды, а мы с сентября практически не усиливали состав», – сказал Мусайбеков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
12 комментариев
Это примерно как Амур ставил цель - КГ в 2026-м?
Кто же знал что очковую систему поменяют? При трехосковой системе все шло по плану
В плей-офф нет ни двухочковой, ни трехочковой.
Что такое финал Востока? Этот гендиректор в курсе, что уже перекрёстный ПО проводят?
Можно проще и быстрее, дайте мне 50млн баксов и я куплю вам КГ))
У вас всю жизнь нормальный бюджет и нет лимита на легионеров....
Иностранным клубам в матчах на территории России считать 1 гол за 1,5
за это время в команде сменится 17 тренеров (некоторые трижды), менеджеры будут работать по полгода, через команду пройдёт 184 легионера
🤣🤣🤣🤣
Бедные нсчастные, Самрук перестал быть спонсором , а Вячеслав Ким мало денег дает уф уф тяжело несчастным.
По пояс деревянный Мусайбеков и не знает, что финал Восточной конференции не может быть априори, и уже не первый год
