2

Романов в бесконтактном джерси принял участие в тренировке «Айлендерс». Защитник не играет с 19 ноября из-за травмы плеча

Защитник «Айлендерс» Александр Романов принял участие в тренировке команды на льду в бесконтактном джерси.

Он продолжает восстановливаться после повреждения плеча.

Романов впервые после травмы присоединился к команде на тренировке. Напомним, 26-летний хоккеист получил повреждение 19 ноября в матче против «Далласа» (3:2) после силового приема Микко Рантанена.

Защитник ранее перенес операцию, сроки его восстановления оценивались в пять-шесть месяцев.

В этом сезоне он сделал одну передачу за 15 игр.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Айлендерс»
