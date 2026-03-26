Романов в бесконтактном джерси принял участие в тренировке «Айлендерс». Защитник не играет с 19 ноября из-за травмы плеча

Романов принял участие в тренировке «Айлендерс» в бесконтактном джерси.

Защитник «Айлендерс » Александр Романов принял участие в тренировке команды на льду в бесконтактном джерси.

Он продолжает восстановливаться после повреждения плеча.

Романов впервые после травмы присоединился к команде на тренировке. Напомним, 26-летний хоккеист получил повреждение 19 ноября в матче против «Далласа» (3:2) после силового приема Микко Рантанена.

Защитник ранее перенес операцию, сроки его восстановления оценивались в пять-шесть месяцев.

В этом сезоне он сделал одну передачу за 15 игр.