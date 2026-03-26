Дмитрий Рябыкин: «Нефтехимику» нужно чудо, чтобы выиграть серию с «Авангардом». По подбору игроков это разные команды от слова совсем»

Бывший тренер «Авангарда » Дмитрий Рябыкин высказался о серии клуба с «Нефтехимиком » в 1-м раунде плей-офф.

«Авангард» лидирует со счетом 1-0 в серии. В 1-м матче клуб одержал победу со счетом 4:2.

– «Авангард» смог обыграть «Нефтехимик» благодаря шайбе в концовке первого матча. Что ждете от этой пары?

– Первая игра – это все равно эмоции, которые зашкаливают. По ней нельзя смотреть. «Авангард» на 100% остается фаворитом.

– Может ли омская команда всухую закрыть серию?

– Думаю, могут. «Нефтехимику» нужно чудо, чтобы выиграть эту серию. Это разные команды от слова совсем по подбору игроков, – сказал Рябыкин.