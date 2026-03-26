Коньков о Лукашенко на матчах минского «Динамо»: «На хоккеистов это мало влияет, они не будут играть хуже или лучше. Но им однозначно приятно, что есть поддержка президента»
Бывший нападающий сборной России Сергей Коньков высказался о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко посетил игру минского «Динамо».
Во вторник минский клуб дома победил «Динамо» из Москвы (3:1) в стартовом матче серии первого раунда плей-офф. На игре присутствовал Лукашенко.
– Присутствие Лукашенко на трибунах на играх минского «Динамо» мотивирует игроков или сковывает?
– На игроков это мало каким-то образом влияет, но им однозначно приятно, что есть поддержка руководителя страны.
Они не будут играть хуже или лучше, если приезжает президент. Они играют на победу, у них прекрасная команда, у которой стоят очень высокие задачи. Им могут сказать, что будет президент, но потом может что-то измениться. Они всегда играют с полной самоотдачей, – сказал Коньков.
