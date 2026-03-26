  Коньков о Лукашенко на матчах минского «Динамо»: «На хоккеистов это мало влияет, они не будут играть хуже или лучше. Но им однозначно приятно, что есть поддержка президента»
Коньков о Лукашенко на матчах минского «Динамо»: «На хоккеистов это мало влияет, они не будут играть хуже или лучше. Но им однозначно приятно, что есть поддержка президента»

Коньков высказался о том, что Лукашенко посетил матч минского «Динамо».

Бывший нападающий сборной России Сергей Коньков высказался о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко посетил игру минского «Динамо».

Во вторник минский клуб дома победил «Динамо» из Москвы (3:1) в стартовом матче серии первого раунда плей-офф. На игре присутствовал Лукашенко.

– Присутствие Лукашенко на трибунах на играх минского «Динамо» мотивирует игроков или сковывает?

– На игроков это мало каким-то образом влияет, но им однозначно приятно, что есть поддержка руководителя страны.

Они не будут играть хуже или лучше, если приезжает президент. Они играют на победу, у них прекрасная команда, у которой стоят очень высокие задачи. Им могут сказать, что будет президент, но потом может что-то измениться. Они всегда играют с полной самоотдачей, – сказал Коньков. 

Фото дня: Лукашенко со свитой на хоккее – попадал в трансляцию после голов Минска

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Он думает,что Энас знает,кто президент,ему параллельно)
Каменский о Лукашенко на матче «Динамо» Минск с «Динамо» Москва: «Когда такие люди приходят, это давит на хоккеистов, а не подстегивает»
Ансель Галимов о визите Лукашенко на матч минского и московского «Динамо»: «Впервые играл при президенте Белоруссии, было приятно. Мне лицо разрезали, но я кайфую»
Лукашенко со шпицем Умкой посетил 1-ю игру минского «Динамо» с московским в Кубке Гагарина. Его сын Виктор сделал символическое вбрасывание
Люзенков о стычках в матче с «Металлургом»: «Когда где-то не получается, огонь горит у ребят, бывают такие моменты. Это эмоции, сложно с ними совладать»
«Нефтехимик» обыграл «Авангард» во 2-м овертайме (4:3) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1
Кубок Гагарина. «Динамо» Минск играет с «Динамо» Москва, «Локомотив» против «Спартака», «Металлург» победил «Сибирь», «Авангард» проиграл «Нефтехимику»
Разин о провокациях игроков «Сибири»: «Это 100 раз обсасывалось. Это если не прошлый век… но эти моменты, когда подъезжают вратарю что-то сказать… Сейчас все психологически устойчивые»
Никишин о том, что Ротенберг как менеджер собрал в СКА талантливую молодежь, востребованную в НХЛ: «Это да. Правильно. Еще давал играть, тут вопросов нет»
Василий Каменев: «СКА не хватает удачи, надо, чтобы подфартило. ЦСКА играет строго, есть у них свои наработки, задумки – не более того. Нельзя сказать, что эту команду не обыграть»
«Металлург» обыграл «Сибирь» (5:1) и ведет 2-0 в серии. Пресс сделал дубль, Канцеров и Ткачев набрали по 2 очка
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Тампа» – с «Сиэтлом», «Миннесота» в гостях у «Флориды», «Лос-Анджелес» встретится с «Ванкувером»
Гендиректор «Барыса»: «Дайте нам 3-4 года – будем играть в финале Востока при увеличении средств. Нужно работать, чтобы появились спонсоры и поверили нам»
Романов в бесконтактном джерси принял участие в тренировке «Айлендерс». Защитник не играет с 19 ноября из-за травмы плеча
Кравец о «Барысе»: «Если бы мы лучше играли в большинстве, было бы гораздо больше шансов попасть в плей-офф. Скамейка должна быть расширена, точечные замены должны быть»
Генменеджер «Амура»: «Нужен игрок обороны, который будет закрывать большинство. Мониторим рынок, исходим из нашего зарплатного фонда. Если попадется качественный легионер, рассмотрим»
Дмитрий Рябыкин: «Нефтехимику» нужно чудо, чтобы выиграть серию с «Авангардом». По подбору игроков это разные команды от слова совсем»
Маркус Филлипс: «Лля меня Ларионов – тренер номер один. Он поверил в мои силы, очень помог. Он не боится указывать на недочеты, чтобы я играл лучше»
Гафуров о новой арене «Торпедо»: «Сейчас строителям предстоят завершающие документальные работы, организация необходимых бумажных процедур»
Яшкин о 2-0 в серии с «Трактором»: «У нас четыре доминирующих звена. Игра по кайфу, пока все идет неплохо. Чуть построже играем, реализовываем свои возможности»
Защитник СКА Филлипс о еде в России: «Люблю борщ на ужин, а на завтрак – сырники. Они мое любимое лакомство»
Защитник «Динамо» Пыленков о сравнениях с Макаром: «Эти ребята на другом уровне. Пока что»
Дмитрий Губерниев: «НХЛ и КХЛ – две большие разницы, как и АПЛ с РПЛ»
Плющев о СКА в 1-м раунде Кубка Гагарина: «Побороться всегда можно, но не всегда получается. У ЦСКА больше шансов»
