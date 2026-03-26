Маркус Филлипс: «Для меня Ларионов – тренер номер один. Он поверил в мои силы, очень помог. Он не боится указывать на недочеты, чтобы я играл лучше»
Защитник СКА Маркус Филлипс поделился впечатлениями от работы с тренером Игорем Ларионовым.
27-летний канадец проводит второй сезон в FONBET КХЛ. В чемпионате-2024/25 он выступал за нижегородское «Торпедо».
– У вас одно из самых уникальных хобби в лиге – летом вы тренируете детей в Канаде. Расскажите подробнее об этом опыте.
– Да, мне очень нравится заниматься с детишками. Это отличный вызов для меня, потому что тренерство – это непросто. Мне гораздо легче играть перед 16 тысячами болельщиков, чем разговаривать с группой детей на льду.
Тренировать их очень сложно, но в то же время весело. Думаю, этот опыт действительно помог мне вырасти в личностных качествах и стать увереннее в общении.
– У кого из своих тренеров на протяжении карьеры вы почерпнули больше всего нюансов лично для себя?
– Думаю, если говорить о летнем развитии и технике, то это, безусловно, Даниэль Бохнер. Если же мы говорим про работу в течение сезона, то для меня Игорь Ларионов – тренер номер один. Он проявил ко мне интерес, поверил в мои силы и в целом очень помог.
Игорь Николаевич не боится указывать на мои недочеты, чтобы я играл лучше. Очень ценю это доверие, – сказал Филлипс.
А если по факту. Безусловно для такого бесполезного чемодана без ручки как Филлипс, Ларионов будет тренером #1.
Хорошую зарплату выписать за полное отсутствие игры.🤦🏻♂️