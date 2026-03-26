Гафуров о новой арене «Торпедо»: «Сейчас строителям предстоят завершающие документальные работы, организация необходимых бумажных процедур»

Гафуров высказался о новой арене «Торпедо».

Председатель правления «Торпедо» и генеральный директор «Центра управления и развития спорта в Нижегородской области» Максим Гафуров высказался о сроках открытия новой хоккейной арены в Нижнем Новгороде.

«Открытие новой арены «Торпедо»? Сейчас строителям предстоят завершающие документальные работы, организация всех необходимых бумажных процедур. И мы планируем новый сезон», – сказал Гафуров.

Вчера, 25 марта, арену посетили заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

12-тысячная арена КХЛ в Нижнем Новгороде – просто 🔥🔥🔥 Вот фото изнутри

Чернышенко о новой арене в Нижнем Новгороде: «Пример того, как федеральная поддержка и инициатива региона создают базу развития хоккея. Это новая глава в истории «Торпедо»