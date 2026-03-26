Яшкин о 2-0 в серии с «Трактором»: «У нас четыре доминирующих звена. Игра по кайфу, пока все идет неплохо. Чуть построже играем, реализовываем свои возможности»
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о победе во втором матче серии Кубка Гагарина против «Трактора» (4:2, 2-0).
– «Ак Барс» ведет в серии за счет баланса по звеньям? Кажется, что у вас три доминирующих звена, у «Трактора» два.
– Я думаю, у нас таких четыре. Игра по кайфу, пока все идет неплохо.
– В чем все-таки удается переигрывать Челябинск?
– У них моменты, у нас моменты. Мы, может, чуть построже играем и свои возможности реализовываем.
– Обратил внимание, что у них было пять нападающих в большинстве, когда забил Ливо?
– Вообще без разницы.
— Движение у тебя отличное, ноги прямо бегут. Намеренно подводил себя на пик формы?
– Я думаю, и до этого бежали. Я ничего в подготовке не менял.
– Получается добавил только в силовых, агрессии?
– Все и так понятно – это же плей-офф, – сказал Яшкин.