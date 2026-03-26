Игроки «Торпедо» вернулись в Нижний Новгород из Череповца: «Добрались до дома!»

Игроки «Торпедо» вернулись в Нижний Новгород из Череповца.

Хоккеисты «Торпедо» вернулись в Нижний Новгород из Череповца.

Ранее стало известно , что у клуба вознили проблемы с вылетом. Нижегородский клуб не мог покинуть Череповец после стартовых матчей первого раунда Кубка Гагарина с «Северсталью» (1-1 в серии).

В итоге «Торпедо» удалось вернуться в Нижний Новгород из Череповца.

«Добрались до дома!» – говорится в сообщении клуба.

Третья игра серии запланирована на 27 марта.

«Торпедо» о попытках улететь из Череповца: «Сразу после матча – в аэропорт. Досмотр, посадка – в последний момент возвращаемся на стоянку. Приехали утром – снова без взлета»