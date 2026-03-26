Крикунов о словах Третьяка про матчи с Канадой и США: «Раньше надо было 600 тысяч долларов заплатить им за матч, и все. Если это будет финансово интересно, согласятся»

Крикунов высказался о товарищеских матчах с Канадой и США.

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов считает, что сборные США и Канады могут сыграть с командой России, если это будет финансово интересно.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил , что организация ищет варианты для проведения товарищеских матчей с США и Канадой.

«Они, если захотят играть, если это будет для них финансово интересно, спокойно (согласятся). Раньше, как я знаю, надо было 600 тысяч долларов заплатить им за матч, и все.

Как они в Ригу приезжали – сказали: «600 тысяч долларов, и мы у вас». А в Риге объявили тогда, что они приезжают, и за три часа все билеты были проданы. Все деньги вернули, и еще даже заработали на этом.

Так что, я думаю, это не вопрос. Если захотят сами приехать, то это не проблема», – заявил Крикунов.