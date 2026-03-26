  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Крикунов о словах Третьяка про матчи с Канадой и США: «Раньше надо было 600 тысяч долларов заплатить им за матч, и все. Если это будет финансово интересно, согласятся»
7

Крикунов высказался о товарищеских матчах с Канадой и США.

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов считает, что сборные США и Канады могут сыграть с командой России, если это будет финансово интересно.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что организация ищет варианты для проведения товарищеских матчей с США и Канадой.

«Они, если захотят играть, если это будет для них финансово интересно, спокойно (согласятся). Раньше, как я знаю, надо было 600 тысяч долларов заплатить им за матч, и все.

Как они в Ригу приезжали – сказали: «600 тысяч долларов, и мы у вас». А в Риге объявили тогда, что они приезжают, и за три часа все билеты были проданы. Все деньги вернули, и еще даже заработали на этом.

Так что, я думаю, это не вопрос. Если захотят сами приехать, то это не проблема», – заявил Крикунов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
logoВладислав Третьяк
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoВладимир Крикунов
logoФХР
logoСборная России по хоккею с шайбой
РИА Новости
деньги
logoСборная США по хоккею
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
600 тысяч долларов отдайте в детские школы, закупите форму, больше пользы будет для российского хокккя
России это понятно зачем - показать, что вроде как страна не в изоляции, товарняки гоняют с западными партнёрами. А вот какой резон канадцам и американцам на это соглашаться?
тогда доллар был по 60 копеек в обменниках мида )))))))))
насчёт отбили очень сомневаюсь....скорее всего возместили из партийной кассы взаимопомощи ))))))
В Риге дворец спорта был на 5 тысяч. Это по какой же цене продавали билеты, чтобы еще заработать сверх 600 тысяч долларов? Особенно учитывая, что билеты на хоккей в рижском дворце спорта стоили где-то 1 рубль.
Вот именно, если захотят :))) Никакого спортивного смысла эти матчи не имеют. Это не ОИ, КМ или ЧМ, не суперсерия. Вывеска нормальная, статус никакой.
Интересно просто любопытства ради, когда это США или Канада приезжали в Ригу играть за 600 тысяч долларов?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
