Плющев о словах Ларионова про автобус от ЦСКА в матче со СКА: «Неприлично искать недостатки у команды, которая тебя победила. То, что выставил Никитин, позволило ему выиграть»

Плющев о словах Ларионова про автобус от ЦСКА в игре со СКА: это не этично.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова Игоря Ларионова после поражения СКА от ЦСКА во втором матче серии Кубка Гагарина (2:4, 0-2).

Ларионов заявил : «Когда ты проигрываешь в счете, то ожидаешь построение автобуса от соперника, что и произошло».

– ЦСКА сделал выводы по регулярке, что реабилитировать себя можно только в плей-офф. СКА обещал нам веселую игру, вот они ее и показывают. Вместо того, чтобы показывать тактически грамотную игру, нам показывают веселую, а с такой далеко не уедешь.

– Ларионов сказал, что ЦСКА выставил автобус.

– Это даже не этично с позиции главного тренера рассказывать, что там выставил соперник. Тем более СКА проиграл. То, что выставил Никитин , позволило ему выиграть. Не скажу, что мне нравится его система. В отличие от многих молодых писателей, я видел настоящую игру ЦСКА.

Вопрос в том, что неприлично обсуждать команду, которая тебя победила, и искать у нее недостатки. Видимо, это то, что не дает СКА выйти на уровень. Они видят недостатки других, не замечая своих, – сказал Плющев.

