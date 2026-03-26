Плющев о словах Ларионова про автобус от ЦСКА в матче со СКА: «Неприлично искать недостатки у команды, которая тебя победила. То, что выставил Никитин, позволило ему выиграть»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова Игоря Ларионова после поражения СКА от ЦСКА во втором матче серии Кубка Гагарина (2:4, 0-2).
Ларионов заявил: «Когда ты проигрываешь в счете, то ожидаешь построение автобуса от соперника, что и произошло».
– ЦСКА сделал выводы по регулярке, что реабилитировать себя можно только в плей-офф. СКА обещал нам веселую игру, вот они ее и показывают. Вместо того, чтобы показывать тактически грамотную игру, нам показывают веселую, а с такой далеко не уедешь.
– Ларионов сказал, что ЦСКА выставил автобус.
– Это даже не этично с позиции главного тренера рассказывать, что там выставил соперник. Тем более СКА проиграл. То, что выставил Никитин, позволило ему выиграть. Не скажу, что мне нравится его система. В отличие от многих молодых писателей, я видел настоящую игру ЦСКА.
Вопрос в том, что неприлично обсуждать команду, которая тебя победила, и искать у нее недостатки. Видимо, это то, что не дает СКА выйти на уровень. Они видят недостатки других, не замечая своих, – сказал Плющев.
НИЧЕГО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!