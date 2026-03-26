  Плющев о словах Ларионова про автобус от ЦСКА в матче со СКА: «Неприлично искать недостатки у команды, которая тебя победила. То, что выставил Никитин, позволило ему выиграть»
Плющев о словах Ларионова про автобус от ЦСКА в матче со СКА: «Неприлично искать недостатки у команды, которая тебя победила. То, что выставил Никитин, позволило ему выиграть»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова Игоря Ларионова после поражения СКА от ЦСКА во втором матче серии Кубка Гагарина (2:4, 0-2).

Ларионов заявил: «Когда ты проигрываешь в счете, то ожидаешь построение автобуса от соперника, что и произошло».

– ЦСКА сделал выводы по регулярке, что реабилитировать себя можно только в плей-офф. СКА обещал нам веселую игру, вот они ее и показывают. Вместо того, чтобы показывать тактически грамотную игру, нам показывают веселую, а с такой далеко не уедешь.

– Ларионов сказал, что ЦСКА выставил автобус.

– Это даже не этично с позиции главного тренера рассказывать, что там выставил соперник. Тем более СКА проиграл. То, что выставил Никитин, позволило ему выиграть. Не скажу, что мне нравится его система. В отличие от многих молодых писателей, я видел настоящую игру ЦСКА.

Вопрос в том, что неприлично обсуждать команду, которая тебя победила, и искать у нее недостатки. Видимо, это то, что не дает СКА выйти на уровень. Они видят недостатки других, не замечая своих, – сказал Плющев.

Ларионов может перейти на административную работу в СКА в случае вылета от ЦСКА. Тамбиев станет главным тренером (Алексей Шевченко)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Если это и был автобус - то это был современный, скоростной и комфортный автобус
что может выставить ларионов со своей унылой командой ???
Ответ catcher69
Фудтрак видимо)
это не поможет...слишком уж плох ска просто плох и импотентен...для цска 2й раунд тоже выше крыши...
Даже если автобус. Это запрещено правилами? Ларионов достал. Покажи атакующий хоккей, все будут рады.
Автобус? От ЦСКА? Да мы в зоне СКА в одном периоде провели больше, чем они в нашей за два матча. И даже, если "автобус" - это против правил? Бред сумасшедшего. Нелепая отмазка. )))
Против такого СКА, никакой автобус не нужен, собственно его и не было ,Ларионов не умеет играть в защите , ЦСКА атаковал оба матч.
Конечно. я не видел много игр СКА, но с десяток, включая последние две, глянул вполглаза. Ничего веселого в их игре не видел. Если что-то получалось, то за счет повышения активности на определенном отрезке игры и иногда - индивидуального мастерства. Ни комбинационной игры, ни тактических задумок. Если я не прав, приведите пример обратного.
Игорёк , выстави хоть троллейбус , только не можешь ты этого сделать . Не умеешь.
А вот здесь я с Плющевым согласен, на все 💯
Плей-офф это победа любой ценой.
Задолбал этот нытик про автобус. При всей моей неприязни к ЦСКА, не могу не отметить, что они просто уничтожили команду шарлатана. Ну о каком автобусе может идти речь, когда тебе пихают 4 шайбы?
