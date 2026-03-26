  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Защитник СКА Филлипс о еде в России: «Люблю борщ на ужин, а на завтрак – сырники. Они мое любимое лакомство»
1

Защитник СКА Филлипс о еде в России: «Люблю борщ на ужин, а на завтрак – сырники. Они мое любимое лакомство»

Защитник СКА Филлипс о еде в России: люблю борщ на ужин, а на завтрак – сырники.

Защитник СКА Маркус Филлипс поделился мнением о жизни в Санкт-Петербурге и о русской кухне.

27-летний канадец проводит второй сезон в FONBET КХЛ. В чемпионате-2024/25 он выступал за нижегородское «Торпедо».

– Чем вам нравится жизнь в Санкт-Петербурге?

– Возможностью ходить по разным хорошим ресторанам, гулять и видеть все местные достопримечательности. Сейчас, когда погода становится лучше, особенно приятно гулять по городу и наблюдать за тем, насколько он живой, сколько людей вокруг... Повседневная жизнь в Петербурге очень приятная.

– Петербург – культурная столица России. Успели посмотреть достопримечательности города в течение сезона?

– Да, я был в Эрмитаже, видел разные церкви и соборы. Это прекрасно – гулять и любоваться историческими зданиями на каждой улице. Я всегда стараюсь выходить из дома и исследовать что-то новое в городе.

– Вы сказали, что здесь очень безопасно. В чем это выражается?

– Думаю, дело в людях. Петербуржцы дружелюбны – с ними легко общаться, даже если я не очень хорошо говорю по-русски. Чувствую себя как дома и ощущаю радушие людей. Это то, что мне больше всего нравится в Петербурге, и я рад, что могу искренне говорить об этом.

– Помимо безопасности, Россия славится своей кухней. Уже пробовали местные традиционные блюда?

– Конечно. Очень люблю есть на ужин борщ, а на завтрак – сырники. Они вообще мое любимое лакомство. Не ем их слишком часто, но если бы я хотел насладиться хорошим завтраком, то точно выбрал бы сырники! – сказал Филлипс.

Филлипс о России: «Мне все нравится, жить в Санкт-Петербурге – просто потрясающе. Это один из моих любимых городов в мире. Здесь очень безопасно, это феноменально»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
logoКХЛ
logoСКА
Питание
еда
logoМаркус Филлипс
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Недавно от специалиста по ПП услышал, что лучше наоборот. Сырники вечером, суп утром.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
