Кирилл Князев об Овечкине: «И в 45 лет будет много забивать, если захочет. Саня – лучший снайпер и бомбардир «Вашингтона», он в прекрасной физической форме»
Хоккейный агент Кирилл Князев заявил, что Александр Овечкин мог бы забрасывать много шайб и в 45 лет.
40-летний капитан «Вашингтона» набрал 53 (26+27) очка в 72 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Он опережает Тома Уилсона (25+27 за 62 игры) на один гол и одно очко в гонке снайперов и бомбардиров клуба в этом сезоне.
«Саня – большой мастер и профессионал. Несмотря на возраст, он является лидером «Вашингтона», лучшим снайпером и бомбардиром команды. Значит, он в прекрасной физической форме.
Думаю, он и в 45 лет, если захочет, будет много забивать – это талант и правильная работа над собой. Быть лучшим снайпером в истории НХЛ – очень дорогого стоит. Этот рекорд продержится еще очень долго», – сказал Князев.
«Вашингтон» после Олимпиады: отметили тысячу Овечкина, отдали Карлсона. Дела так себе
К слову за всю историю в 45 лет в НХЛ играли по сути двое. Ягр, проводивший свой последний сезон в НХЛ, отпылил 22 игры с одной шайбой, и Крис Челиос. Выносим за скобки Хоу, в этом возрасте он был в ВХА, в аж 51 год вернулся в НХЛ, и отпылил полный сезон с 15 шайбами