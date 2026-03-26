Кирилл Князев об Овечкине: «И в 45 лет будет много забивать, если захочет. Саня – лучший снайпер и бомбардир «Вашингтона», он в прекрасной физической форме»

Кирилл Князев об Овечкине: и в 45 лет будет много забивать, если захочет.

Хоккейный агент Кирилл Князев заявил, что Александр Овечкин мог бы забрасывать много шайб и в 45 лет.

40-летний капитан «Вашингтона » набрал 53 (26+27) очка в 72 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Он опережает Тома Уилсона (25+27 за 62 игры) на один гол и одно очко в гонке снайперов и бомбардиров клуба в этом сезоне.

«Саня – большой мастер и профессионал. Несмотря на возраст, он является лидером «Вашингтона», лучшим снайпером и бомбардиром команды. Значит, он в прекрасной физической форме.

Думаю, он и в 45 лет, если захочет, будет много забивать – это талант и правильная работа над собой. Быть лучшим снайпером в истории НХЛ – очень дорогого стоит. Этот рекорд продержится еще очень долго», – сказал Князев.

