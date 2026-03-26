Кирилл Князев об Овечкине: «И в 45 лет будет много забивать, если захочет. Саня – лучший снайпер и бомбардир «Вашингтона», он в прекрасной физической форме»

Хоккейный агент Кирилл Князев заявил, что Александр Овечкин мог бы забрасывать много шайб и в 45 лет.

40-летний капитан «Вашингтона» набрал 53 (26+27) очка в 72 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Он опережает Тома Уилсона (25+27 за 62 игры) на один гол и одно очко в гонке снайперов и бомбардиров клуба в этом сезоне.

«Саня – большой мастер и профессионал. Несмотря на возраст, он является лидером «Вашингтона», лучшим снайпером и бомбардиром команды. Значит, он в прекрасной физической форме.

Думаю, он и в 45 лет, если захочет, будет много забивать – это талант и правильная работа над собой. Быть лучшим снайпером в истории НХЛ – очень дорогого стоит. Этот рекорд продержится еще очень долго», – сказал Князев.

«Вашингтон» после Олимпиады: отметили тысячу Овечкина, отдали Карлсона. Дела так себе

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Betonmobile
И как люди могут такую ерись нести
Потренируется с ротанбергам и перезапустит карьеру в 45 лет и будет забивать опять по 70, что там мелочиться.
"Думаю, он и в 45 лет, если захочет, будет много забивать". Тут несуразно всё : и "45 лет", и "много забивать", и "если захочет"... Но самое неуместное слово в этом предложении - "думаю".
Да что ты ещё ждёшь от аналитиков?)
Не всё так и плохо. Зато сказал, что рекорд Овечкина не на веки вечные, а на очень долгое время)

К слову за всю историю в 45 лет в НХЛ играли по сути двое. Ягр, проводивший свой последний сезон в НХЛ, отпылил 22 игры с одной шайбой, и Крис Челиос. Выносим за скобки Хоу, в этом возрасте он был в ВХА, в аж 51 год вернулся в НХЛ, и отпылил полный сезон с 15 шайбами
здено хара ещё успел 45 зацепить, ларионов с селянне до 43 доиграли
Он матчи-то хоть смотрит?
Да что там в 45 , и в 85 тоже
Будет, только в российской нхл.
Одним словом агент
Очень нравится "заявил" 😊😊😊 И что?
