  Пономарев о жизни в США и России: «Съем жилья – одно из самых больших отличий. В Америке квартиру сдают без мебели – надо закупать новую или арендовать. Это мне не очень нравится»
Пономарев о жизни в США и России: «Съем жилья – одно из самых больших отличий. В Америке квартиру сдают без мебели – надо закупать новую или арендовать. Это мне не очень нравится»

Форвард «Авангарда» Василий Пономарев высказался о различиях между США и Россией. 24-летний игрок проводит первый сезон в FONBET КХЛ после шести лет в Северной Америке.

«Одно из самых больших отличий – съем жилья. В Америке квартира сдается без мебели, без всего. Вот к этому мне пришлось привыкать. До сих пор этот факт мне не очень нравится.

Там при смене жилья тебе все время надо либо закупать новую мебель, либо арендовать ее где-то», – сказал Пономарев.

Форвард «Авангарда» Пономарев: «Омск – лучшее место в России по ходу сезона. Нет соблазнов пойти в злачные места, все под рукой и нет больших пробок»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Там при смене жилья тебе все время надо либо закупать новую мебель, либо арендовать ее где-то...
А перевозить свою купленную мебель нельзя что ли?
в Японии нет кстати, может в США также?
Ну что ты ерунду говоришь. Все я Японии можно, но в Японии, также как и в Амстердаме, очень сложно загрузить мебель из дома. Габариты входов, лифтов и т.д. очень маленькие. Поэтому проще купить новую и собрать ее внутри квартиры. Либо разобрать всю старую, нанять перевозчика (очень дорого), перевезти и все собрать в новой квартире. По стоимости это выше, чем купить новую.

В США все можно, если нет возражений от лэндлордов.
Не всем нравятся проперженные диваны...)
Иногда квартиры сдаются без мебели, иногда с мебелью. Бывает по-разному. Достаточно ввести поиск на "furnished apartments for rent".
