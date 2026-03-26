Пономарев о жизни в США и России: «Съем жилья – одно из самых больших отличий. В Америке квартиру сдают без мебели – надо закупать новую или арендовать. Это мне не очень нравится»
Форвард «Авангарда» Василий Пономарев высказался о различиях между США и Россией. 24-летний игрок проводит первый сезон в FONBET КХЛ после шести лет в Северной Америке.
«Одно из самых больших отличий – съем жилья. В Америке квартира сдается без мебели, без всего. Вот к этому мне пришлось привыкать. До сих пор этот факт мне не очень нравится.
Там при смене жилья тебе все время надо либо закупать новую мебель, либо арендовать ее где-то», – сказал Пономарев.
Форвард «Авангарда» Пономарев: «Омск – лучшее место в России по ходу сезона. Нет соблазнов пойти в злачные места, все под рукой и нет больших пробок»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
А перевозить свою купленную мебель нельзя что ли?
В США все можно, если нет возражений от лэндлордов.