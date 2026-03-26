  Защитник «Динамо» Пыленков о сравнениях с Макаром: «Эти ребята на другом уровне. Пока что»
Защитник «Динамо» Пыленков о сравнениях с Макаром: «Эти ребята на другом уровне. Пока что»

Защитник «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал свое достижение в регулярном чемпионате FONBET КХЛ.

25-летний хоккеист стал лучшим ассистентом лиги среди игроков обороны. На его счету 54 (9+45) очка в 64 матчах.

– Стать лучшим ассистентом среди защитников КХЛ в регулярке – здорово, очень хорошо. Это все благодаря партнерам, тренерскому штабу, его доверию, всем тем, кто был на лавке весь сезон.

Сейчас самая важная часть сезона, ради которой мы работали, старались и надо выходить и побеждать! То, что я стал лучшим – да, приятно, но это остается в регулярке! Это уже история.

– Называют ли вас Кэйлом Макаром в команде?

– Ха-ха, какой я Кэйл Макар... Эти ребята на другом уровне. Пока что!» – сказал Пыленков.

Даниил Пыленков: «Качество клюшек отчасти упало – 20–25 за регулярку поменял. Коньки по возможности тоже надо чаще менять, быстро становятся мягкими. А нагрудник пятый год со мной»

