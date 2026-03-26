  • КХЛ отстранила Кручинина на 1 матч Кубка Гагарина. Форвард «Торпедо» ударил Иванцова в область головы и шеи во 2-й игре серии с «Северсталью»
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего «Торпедо» Алексей Кручинина на один матч за атаку в область головы и шеи.

Инцидент произошел во время второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина с «Северсталью» (0:4, 1-1). 34-летний форвард получил большой (5 минут) и дисциплинарный до конца игры штраф за грубый прием против Ильи Иванцова.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Торпедо» Алексея Кручинина по п. 1.2.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – сказано в сообщении лиги.

«Торпедо» о попытках улететь из Череповца: «Сразу после матча – в аэропорт. Досмотр, посадка – в последний момент возвращаемся на стоянку. Приехали утром – снова без взлета»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Тут без применительно кто болельщик кого. Понятно, что жестко, но главный вопрос, а зачем? Зачем он вообще это применял в центре площадки, в моменте, когда вообще смысла не было?
Очень надеюсь, что это последний сезон Кручинина в Торпедо. Это не капитан, а посмешище какое-то. Даже взять последние игры:
с Авангардом привёз ;
с Нефтехимиком привёз ;
ну и вчера 5 плюс 20.
Лидер, на которого нужно равняться, ага.
Один успешный сезон провёл и возомнил себя Дацюком.
Привозы, обрезы, передачи не пойми куда - вреда немерено.
Но зато капитан и 25 кк за сезон.
Ты лучше скажи, почему на Гончаруке действительно удар в голову был, только крови не было, матрасы никак не отреагировали.
К судьям, наверное, действительно есть вопросы. Они всегда есть, так мы устроены.
Но у меня больше вопросов к телевизионщикам. Ни одного нормального повтора каких-то спорных моментов не было. Для того, чтобы оценить ситуацию с тем же Гончаруком, нужно хотя бы три ракурса посмотреть. О чём говорить, если они третью шайбу вчера повторили не сразу)
А можно хотя б на 3 матча? Так будет больше шансов пройти Севу
Хотел то же написать, но только 5 матчей, исходя из возможной 7матчевой серии
Да после трех очевидно должно быть)
