КХЛ отстранила Кручинина на 1 матч Кубка Гагарина. Форвард «Торпедо» ударил Иванцова в область головы и шеи во 2-й игре серии с «Северсталью»

КХЛ дисквалифицировала Кручинина из «Торпедо» на 1 матч.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего «Торпедо » Алексей Кручинина на один матч за атаку в область головы и шеи.

Инцидент произошел во время второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина с «Северсталью » (0:4, 1-1). 34-летний форвард получил большой (5 минут) и дисциплинарный до конца игры штраф за грубый прием против Ильи Иванцова .

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Торпедо» Алексея Кручинина по п. 1.2.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – сказано в сообщении лиги.

«Торпедо» о попытках улететь из Череповца: «Сразу после матча – в аэропорт. Досмотр, посадка – в последний момент возвращаемся на стоянку. Приехали утром – снова без взлета»