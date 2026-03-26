Дмитрий Губерниев: «НХЛ и КХЛ – две большие разницы, как и АПЛ с РПЛ»
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил заявление лыжника Савелия Коростелева. 22‑летний спортсмен сказал, что Кубок мира и российские соревнования – две разные реальности.
«А в чем он не прав? НХЛ и КХЛ – это две большие разницы, как и Английская премьер-лига и РПЛ.
Коростелев в этом сезоне соревновался на международном уровне, узнал, почем фунт лиха, поэтому так и говорит. Ему есть с чем сравнивать. Нашим лыжникам надо как следует готовиться к главным стартам, к возвращению», – сказал Губерниев.
В сезоне-2025/26 Коростелев в нейтральном статусе выступал на международных стартах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Или как Вася Уткин и Димон Губерниев.
Да Вы мистер Очевидность- господин Губерниев!
Вот спасибо, родимый, а мы и не знали. Губер всегда с умным видом изрекает прописные истины, надеясь сойти за эксперта в любом виде спорта, но как был мыльным пузырëм, так и остался.
Интересно, почему я переключаю канал если вижу этого персонажа орущего и стрёмного журавля? Ответ очевиден, безумно бесят.
как нормальный ведущий и ты...
И сравнения эти не в пользу НХЛ и АПЛ)
Доказательства?
доказательства противоположного?
Почему КХЛ всегда сравнивают НХЛ? По уровню игроков, скорости игры, качества трансляции - нам гораздо ближе АХЛ. КХЛ уже давно не вторая лига, как её по традиции любят называть Третьяк, Фетисов, Назаров и прочие деятели
Этот в каждой бочке затычка
не гони, разница всего 1 буква что там, что там
Не хочется так думать. Хочется думать что КХЛ ничем не хуже НХЛ, а в отдельных моментах даже превосходит
С Дуны упал🤡?
Ха-ха, смешной ты... Ну давай, повесели народ, в чём же КХЛ не хуже НХЛ и даже лучше?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем