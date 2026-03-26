Дмитрий Губерниев: «НХЛ и КХЛ – две большие разницы, как и АПЛ с РПЛ»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил заявление лыжника Савелия Коростелева. 22‑летний спортсмен сказал, что Кубок мира и российские соревнования – две разные реальности.

«А в чем он не прав? НХЛ и КХЛ – это две большие разницы, как и Английская премьер-лига и РПЛ.

Коростелев в этом сезоне соревновался на международном уровне, узнал, почем фунт лиха, поэтому так и говорит. Ему есть с чем сравнивать. Нашим лыжникам надо как следует готовиться к главным стартам, к возвращению», – сказал Губерниев.

В сезоне-2025/26 Коростелев в нейтральном статусе выступал на международных стартах.

«В мире я в топ-10. Не считаю себя звездой». Мысли Коростелева о первом сезоне после бана

Или как Вася Уткин и Димон Губерниев.
Да Вы мистер Очевидность- господин Губерниев!
Вот спасибо, родимый, а мы и не знали. Губер всегда с умным видом изрекает прописные истины, надеясь сойти за эксперта в любом виде спорта, но как был мыльным пузырëм, так и остался.
Интересно, почему я переключаю канал если вижу этого персонажа орущего и стрёмного журавля? Ответ очевиден, безумно бесят.
как нормальный ведущий и ты...
И сравнения эти не в пользу НХЛ и АПЛ)
Ответ Михаил1970
Доказательства?
Ответ Геннадий Томилин
доказательства противоположного?
Почему КХЛ всегда сравнивают НХЛ? По уровню игроков, скорости игры, качества трансляции - нам гораздо ближе АХЛ. КХЛ уже давно не вторая лига, как её по традиции любят называть Третьяк, Фетисов, Назаров и прочие деятели
Этот в каждой бочке затычка
не гони, разница всего 1 буква что там, что там
Не хочется так думать. Хочется думать что КХЛ ничем не хуже НХЛ, а в отдельных моментах даже превосходит
Ответ McRothenberg
С Дуны упал🤡?
Ответ McRothenberg
Ха-ха, смешной ты... Ну давай, повесели народ, в чём же КХЛ не хуже НХЛ и даже лучше?
Материалы по теме
Савелий Коростелев: «Приехал на этап Кубка мира в Лахти уставшим от всего. Медаль получилась по-настоящему выстраданной»
сегодня, 10:19
Савелий Коростелев: «Есть ощущение, что Кубок мира и российские соревнования – две разные реальности»
сегодня, 07:56
Губерниев не считает Овечкина самым великим российским спортсменом: «Почему не Немов, Исинбаева, Большунов? Кто из них более великий? Как понять? Но он один из величайших»
24 марта, 18:40
Рекомендуем
Главные новости
Гришин о 4:3 с «Авангардом»: «Молодцы ребята, что не опустили руки после двух подряд пропущенных шайб в третьем периоде. Сразу пошли в атаку, сравняли, потом дотерпели, нашли свой момент и забили победный гол»
3 минуты назад
Кубок Гагарина. «Динамо» Минск играет с «Динамо» Москва, «Локомотив» против «Спартака», «Металлург» победил «Сибирь», «Авангард» проиграл «Нефтехимику»
16 минут назадLive
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Тампа» – с «Сиэтлом», «Миннесота» в гостях у «Флориды», «Лос-Анджелес» встретится с «Ванкувером»
20 минут назад
Разин об играх в Новосибирске: «Металлургу» ничего ломать не надо: оставить ту же дисциплину, характер. Можно добавить в реализации – Минулин мог хет-трик делать сегодня»
52 минуты назад
Люзенков о стычках в матче с «Металлургом»: «Когда где-то не получается, огонь горит у ребят, бывают такие моменты. Это эмоции, сложно с ними совладать»
сегодня, 17:49
«Нефтехимик» обыграл «Авангард» во 2-м овертайме (4:3) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1
сегодня, 17:40Видео
Разин о провокациях игроков «Сибири»: «Это 100 раз обсасывалось. Это если не прошлый век… но эти моменты, когда подъезжают вратарю что-то сказать… Сейчас все психологически устойчивые»
сегодня, 17:31
Никишин о том, что Ротенберг как менеджер собрал в СКА талантливую молодежь, востребованную в НХЛ: «Это да. Правильно. Еще давал играть, тут вопросов нет»
сегодня, 17:18
Василий Каменев: «СКА не хватает удачи, надо, чтобы подфартило. ЦСКА играет строго, есть у них свои наработки, задумки – не более того. Нельзя сказать, что эту команду не обыграть»
сегодня, 16:59
«Металлург» обыграл «Сибирь» (5:1) и ведет 2-0 в серии. Пресс сделал дубль, Канцеров и Ткачев набрали по 2 очка
сегодня, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Люзенков о Беке: «Вроде ничего серьезного, но сегодня решили его не ставить. Если бы вышел, могло бы сказаться резкое движение. Готовим его к домашним играм»
11 минут назад
Косолапов о 0-2 с «Металлургом»: «Мы выбирались и не из таких ситуаций, верим друг в друга. Дома и стены помогут, и болельщики. Отдохнем, обсудим моменты и снова пойдем в бой»
24 минуты назад
Форвард «Филадельфии» Гребенкин выбыл на 7-10 дней из-за травмы
36 минут назад
Кравец о «Барысе»: «Если бы мы лучше играли в большинстве, было бы гораздо больше шансов попасть в плей-офф. Скамейка должна быть расширена, точечные замены должны быть»
сегодня, 16:41
Генменеджер «Амура»: «Нужен игрок обороны, который будет закрывать большинство. Мониторим рынок, исходим из нашего зарплатного фонда. Если попадется качественный легионер, рассмотрим»
сегодня, 16:14
Дмитрий Рябыкин: «Нефтехимику» нужно чудо, чтобы выиграть серию с «Авангардом». По подбору игроков это разные команды от слова совсем»
сегодня, 15:26
Коньков о Лукашенко на матчах минского «Динамо»: «На хоккеистов это мало влияет, они не будут играть хуже или лучше. Но им однозначно приятно, что есть поддержка президента»
сегодня, 15:13
Маркус Филлипс: «Для меня Ларионов – тренер номер один. Он поверил в мои силы, очень помог. Он не боится указывать на недочеты, чтобы я играл лучше»
сегодня, 14:58
Гафуров о новой арене «Торпедо»: «Сейчас строителям предстоят завершающие документальные работы, организация необходимых бумажных процедур»
сегодня, 14:50
Яшкин о 2-0 в серии с «Трактором»: «У нас четыре доминирующих звена. Игра по кайфу, пока все идет неплохо. Чуть построже играем, реализовываем свои возможности»
сегодня, 14:42
Рекомендуем