Дмитрий Губерниев: НХЛ и КХЛ – две большие разницы, как и АПЛ с РПЛ.

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил заявление лыжника Савелия Коростелева . 22‑летний спортсмен сказал , что Кубок мира и российские соревнования – две разные реальности.

«А в чем он не прав? НХЛ и КХЛ – это две большие разницы, как и Английская премьер-лига и РПЛ.

Коростелев в этом сезоне соревновался на международном уровне, узнал, почем фунт лиха, поэтому так и говорит. Ему есть с чем сравнивать. Нашим лыжникам надо как следует готовиться к главным стартам, к возвращению», – сказал Губерниев.

В сезоне-2025/26 Коростелев в нейтральном статусе выступал на международных стартах.

