Плющев о СКА в 1-м раунде Кубка Гагарина: «Побороться всегда можно, но не всегда получается. У ЦСКА больше шансов»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев назвал «Локомотив» и ЦСКА фаворитами в своих парах первого раунда Кубка Гагарина.
«Локомотив» ведет в серии со «Спартаком» (1-0), ЦСКА выиграл оба домашних матча у СКА (2-0).
– Должен ли «Локомотив» спокойно проходить «Спартак», или все‑таки московская команда может навязать борьбу?
– [Насколько] спокойно – я не могу комментировать. Но я не сомневаюсь, что в конце концов «Локомотив» пройдет «Спартак».
– Вы говорили, что самая интересная пара для вас это ЦСКА – СКА. ЦСКА уже дважды выиграл, есть ли у СКА шансы побороться на своей территории?
– Шансы побороться на своей территории всегда есть. Как говорят: всегда можно, но не всегда получается.
– У кого все‑таки больше шансов пройти в этой паре?
– Я думаю, у ЦСКА, – сказал Плющев.
