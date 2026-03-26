Плющев о СКА в 1-м раунде Кубка Гагарина: «Побороться всегда можно, но не всегда получается. У ЦСКА больше шансов»

  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
0

Плющев о СКА в 1-м раунде Кубка Гагарина: у ЦСКА больше шансов.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев назвал «Локомотив» и ЦСКА фаворитами в своих парах первого раунда Кубка Гагарина.

«Локомотив» ведет в серии со «Спартаком» (1-0), ЦСКА выиграл оба домашних матча у СКА (2-0).

– Должен ли «Локомотив» спокойно проходить «Спартак», или все‑таки московская команда может навязать борьбу?

– [Насколько] спокойно – я не могу комментировать. Но я не сомневаюсь, что в конце концов «Локомотив» пройдет «Спартак».

– Вы говорили, что самая интересная пара для вас это ЦСКА – СКА. ЦСКА уже дважды выиграл, есть ли у СКА шансы побороться на своей территории?

– Шансы побороться на своей территории всегда есть. Как говорят: всегда можно, но не всегда получается.

– У кого все‑таки больше шансов пройти в этой паре?

– Я думаю, у ЦСКА, – сказал Плющев.

Ларионов может перейти на административную работу в СКА в случае вылета от ЦСКА. Тамбиев станет главным тренером (Алексей Шевченко)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoВладимир Плющев
logoЦСКА
logoСКА
logoСпартак
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
