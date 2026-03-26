Сушинский о желании Третьяка провести матчи России с Канадой и США: «Дроны летают каждый день. Какие игры? Будем реалистами»

Сушинский о товарищеских матчах с Канадой и США: дроны летают, какие игры?.

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский оценил слова Владислава Третьяка о желании провести товарищеские игры с США и Канадой.

Ранее президент ФХР сообщил , что организация ищет варианты для проведения матчей с североамериканскими сборными.

«Вы же видите, что происходит – дроны летают каждый день. Какие игры? Поэтому я не уверен в этом. Конечно, очень хотелось бы мне, но будем оптимистами и реалистами», – сказал Сушинский.

