  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сушинский о желании Третьяка провести матчи России с Канадой и США: «Дроны летают каждый день. Какие игры? Будем реалистами»
15

Сушинский о желании Третьяка провести матчи России с Канадой и США: «Дроны летают каждый день. Какие игры? Будем реалистами»

Сушинский о товарищеских матчах с Канадой и США: дроны летают, какие игры?.

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский оценил слова Владислава Третьяка о желании провести товарищеские игры с США и Канадой.

Ранее президент ФХР сообщил, что организация ищет варианты для проведения матчей с североамериканскими сборными.

«Вы же видите, что происходит – дроны летают каждый день. Какие игры? Поэтому я не уверен в этом. Конечно, очень хотелось бы мне, но будем оптимистами и реалистами», – сказал Сушинский.

Владислав Третьяк: «За 4 года у нас стало 810 стадионов, было 140. Президент поставил задачу, чтобы 70% россиян занималось спортом к 2030-му. Через спорт мы можем воспитывать патриотов страны»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
РИА Новости
logoМаксим Сушинский
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoВладислав Третьяк
logoКХЛ
logoСборная США по хоккею
logoФХР
Политика
logoСборная России по хоккею с шайбой
товарищеские матчи
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Канада с Россией может сыграть только если:
1) огромная компенсация за игроков НХЛ, которых отпустят на этот матч (и там миллионы, десятки миллионов долларов). НХЛ интересуют бабки, и они затребуют запредельную сумму;
2) все права на показ матча достанутся канадской стороне;
3) российская сторона оплатит все страховки, перелеты и проживания.

в таком случае НХЛ может и рассмотрит такую игру, так как им интересен чисто бизнес и не допустить травм ведущих игроков. Другой вопрос: зачем это России? чтобы самоутвердиться за счет сумасшедшей суммы в долларах? Канада тут явно на верхе будет, диктуя правила, а Россия на птичьих правах. Платить кучу бабла за то, чтобы над российскими игроками поиздевались? Сумасшествие какое-то, мазохизм
Ответ мохнатка
к сожалению у наших башен кремлевских бывают идеи еще более идиотские и сумасшедшие, что эта выглядит даже в общем то более менее. они могут и такое, запросто
Ответ мохнатка
Крикунов вроде говорил, что когда-то был разговор о игре в Риге. Канадцы сказали, $600тыс. и будем у вас.
Хорошо так говорить Владислав, когда живешь в Москве, не правда ли? Тебе пожить бы в Белгородской или Брянской областях пару месяцев, как бы ты потом заговорил, я думаю, ты там бы и хоккее забыл
Ответ DENIS DENWER
нееее они московские патриоты...а мы уйдём на север а мы уйдём на север
Ответ AlexFirs60
С детьми за бугром
да зачем эти товарняки нужны? играть надо на официальных соревнованиях.. это все прошли уже в середине прошлого века. и если нас не пускают, ну и хрен бы с ним, есть своя лига и не одна - занимайтесь ими бляха.. детский хоккей налаживать, ветеранский, да хоть женский , поля не паханые стоят, им канадцев подавай.
------------------
нашим ветеранам уже пора принять, что Канады для них закончились
А когда сборная Ротенберга будет играть майское турне, дроны летать перестанут? Сушинский в корень зрит, но все-таки.
Простите, Владимир Семёнович:
То нас дронами пугают,
Дескать, подлые летают,
То у вас собаки лают
То руины говорят.
Дроны это другое, ответит дедушка.
Супер Суш, легенда Миннесоты!
Всё идёт по плану
Ау них тоже летают.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
