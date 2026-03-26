Сушинский о желании Третьяка провести матчи России с Канадой и США: «Дроны летают каждый день. Какие игры? Будем реалистами»
Бывший форвард сборной России Максим Сушинский оценил слова Владислава Третьяка о желании провести товарищеские игры с США и Канадой.
Ранее президент ФХР сообщил, что организация ищет варианты для проведения матчей с североамериканскими сборными.
«Вы же видите, что происходит – дроны летают каждый день. Какие игры? Поэтому я не уверен в этом. Конечно, очень хотелось бы мне, но будем оптимистами и реалистами», – сказал Сушинский.
Владислав Третьяк: «За 4 года у нас стало 810 стадионов, было 140. Президент поставил задачу, чтобы 70% россиян занималось спортом к 2030-му. Через спорт мы можем воспитывать патриотов страны»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
1) огромная компенсация за игроков НХЛ, которых отпустят на этот матч (и там миллионы, десятки миллионов долларов). НХЛ интересуют бабки, и они затребуют запредельную сумму;
2) все права на показ матча достанутся канадской стороне;
3) российская сторона оплатит все страховки, перелеты и проживания.
в таком случае НХЛ может и рассмотрит такую игру, так как им интересен чисто бизнес и не допустить травм ведущих игроков. Другой вопрос: зачем это России? чтобы самоутвердиться за счет сумасшедшей суммы в долларах? Канада тут явно на верхе будет, диктуя правила, а Россия на птичьих правах. Платить кучу бабла за то, чтобы над российскими игроками поиздевались? Сумасшествие какое-то, мазохизм
нашим ветеранам уже пора принять, что Канады для них закончились
То нас дронами пугают,
Дескать, подлые летают,
То у вас собаки лают
То руины говорят.