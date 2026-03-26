Каменский о Лукашенко на матче «Динамо» Минск с «Динамо» Москва: «Когда такие люди приходят, это давит на хоккеистов, а не подстегивает»
Каменский о Лукашенко на матче «Динамо» Минск: это давит на хоккеистов.
Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил присутствие президента Беларуси Александра Лукашенко на стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина между «Динамо» Минск и «Динамо» Москва (3:1, 1-0).
– Как считаете, подстегивало ли игроков минского «Динамо» присутствие Лукашенко на трибуне?
– Думаю, наоборот. Когда такие люди приходят на матч, это давит на хоккеистов, а не подстегивает.
У минчан есть определенная тактика, зная их тренера [Дмитрия Квартальнова]. Они стоят на своем и играют в хоккей, который от них требуют. План работает. Но одна игра ни о чем не говорит. Следующий матч будет другим, – сказал Каменский.
Фото дня: Лукашенко со свитой на хоккее – попадал в трансляцию после голов Минска
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Милейший человек :
Сидел веселый , расслабленный с собачкой своей и девчонками !
ахахаха