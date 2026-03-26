  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Каменский о Лукашенко на матче «Динамо» Минск с «Динамо» Москва: «Когда такие люди приходят, это давит на хоккеистов, а не подстегивает»
6

Каменский о Лукашенко на матче «Динамо» Минск с «Динамо» Москва: «Когда такие люди приходят, это давит на хоккеистов, а не подстегивает»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил присутствие президента Беларуси Александра Лукашенко на стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина между «Динамо» Минск и «Динамо» Москва (3:1, 1-0).

– Как считаете, подстегивало ли игроков минского «Динамо» присутствие Лукашенко на трибуне?

– Думаю, наоборот. Когда такие люди приходят на матч, это давит на хоккеистов, а не подстегивает.

У минчан есть определенная тактика, зная их тренера [Дмитрия Квартальнова]. Они стоят на своем и играют в хоккей, который от них требуют. План работает. Но одна игра ни о чем не говорит. Следующий матч будет другим, – сказал Каменский.

Фото дня: Лукашенко со свитой на хоккее – попадал в трансляцию после голов Минска

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Политика
logoКХЛ
logoАлександр Лукашенко
logoДинамо Минск
logoМатч ТВ
logoДинамо Москва
logoВалерий Каменский
logoДмитрий Квартальнов
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Еще больше давит на судей...
Клевета какая-то на Президента !
Милейший человек :
Сидел веселый , расслабленный с собачкой своей и девчонками !
Лукашенко ангажируйте на всю серию. Верняк будет победа.
Судейки уже на автомате, в одну сторону судили. Они ещё перед игрой, в штаны наложили.
ихний валера шанцев

ахахаха
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ансель Галимов о визите Лукашенко на матч минского и московского «Динамо»: «Впервые играл при президенте Белоруссии, было приятно. Мне лицо разрезали, но я кайфую»
24 марта, 20:59
Лукашенко со шпицем Умкой посетил 1-ю игру минского «Динамо» с московским в Кубке Гагарина. Его сын Виктор сделал символическое вбрасывание
24 марта, 16:59
Рекомендуем
Главные новости
Пономарев о жизни в США и России: «Съем жилья – одно из самых больших отличий. В Америке квартиру сдают без мебели – надо закупать новую или арендовать. Это мне не очень нравится»
14 минут назад
КХЛ отстранила Кручинина на 1 матч Кубка Гагарина. Форвард «Торпедо» ударил Иванцова в область головы и шеи во 2-й игре серии с «Северсталью»
36 минут назадВидео
Сушинский о желании Третьяка провести матчи России с Канадой и США: «Дроны летают каждый день. Какие игры? Будем реалистами»
сегодня, 12:06
«Торпедо» о попытках улететь из Череповца: «Сразу после матча – в аэропорт. Досмотр, посадка – в последний момент возвращаемся на стоянку. Приехали утром – снова без взлета»
сегодня, 11:51
Ротенберг выложил фото с Евгением Маргулисом: «Легенда сцены. На его песнях выросло не одно поколение, в том числе и я»
сегодня, 11:38Фото
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Тампа» – с «Сиэтлом», «Миннесота» в гостях у «Флориды», «Лос-Анджелес» встретится с «Ванкувером»
сегодня, 10:59
«Торпедо» не может покинуть Череповец после матча Кубка Гагарина: «12 часов назад должны были вылететь, но мы по-прежнему в аэропорту»
сегодня, 10:30
Бобровский – губернатору Кемеровской области о спасении «Кузнецких Медведей» из МХЛ: «У ребят будет возможность играть, расти мастерами и хорошими людьми. Спасибо большое»
сегодня, 10:19
Стэмкос об игре Кучерова: «Это искусство. Она не так очевидна, как скорость Макдэвида или проходы Маккиннона, но хоккеистам НХЛ нравится наблюдать за Никитой»
сегодня, 10:03
Вратарь «Трактора» Николаев о 0-2 в серии: «Мы переигрывали «Ак Барс», действовали с позиции силы. Немножко не везет, но все будет хорошо – матчей еще много»
сегодня, 09:48
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Динамо» Пыленков о сравнениях с Макаром: «Эти ребята на другом уровне. Пока что»
27 минут назад
Дмитрий Губерниев: «НХЛ и КХЛ – две большие разницы, как и АПЛ с РПЛ»
48 минут назад
Плющев о СКА в 1-м раунде Кубка Гагарина: «Побороться всегда можно, но не всегда получается. У ЦСКА больше шансов»
сегодня, 12:21
Гендиректор «Барыса»: «Хотим попасть в плей‑офф на следующий сезон. Наследие прошлого нас тянуло назад, но мы строили новый клуб»
сегодня, 11:14
Зибанежад о невыходе «Рейнджерс» в плей-офф: «Это был вопрос времени, но нам все равно больно. Это не то, чего мы хотели в начале сезона»
сегодня, 10:45
Макдэвид про 400 шайб в НХЛ: «Голы всегда давались мне нелегко, но я работаю над этим. Поставил себе цель – чаще бросать по воротам»
сегодня, 09:13
Силаев может продлить контракт с «Торпедо», сообщил журналист Хайруллин: «Слухи о том, что он подпишется с «Нью-Джерси», – всего лишь слухи»
сегодня, 08:59
Кирилл Марченко: «В «Атлетико» играет Альварес – очень нравится. Вот его бы как будто в «Барселону». Мне «Барса» сейчас нравится»
сегодня, 08:20
Вячеслав Фетисов: «Захочет ли Овечкин встать на лавку? Я в 40 лет не хотел, уговорили. Надо захотеть быть тренером. Это не место, где имя будет работать за тебя»
сегодня, 07:45
Кадейкин о 0-2 в серии: «Ак Барс» играет организованно, делает простые вещи. «Трактору» тоже надо играть просто, двигать ногами и перебегать их»
сегодня, 07:15
Рекомендуем