Каменский о Лукашенко на матче «Динамо» Минск с «Динамо» Москва: «Когда такие люди приходят, это давит на хоккеистов, а не подстегивает»

Каменский о Лукашенко на матче «Динамо» Минск: это давит на хоккеистов.

Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил присутствие президента Беларуси Александра Лукашенко на стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина между «Динамо » Минск и «Динамо » Москва (3:1, 1-0).

– Как считаете, подстегивало ли игроков минского «Динамо» присутствие Лукашенко на трибуне?

– Думаю, наоборот. Когда такие люди приходят на матч, это давит на хоккеистов, а не подстегивает.

У минчан есть определенная тактика, зная их тренера [Дмитрия Квартальнова]. Они стоят на своем и играют в хоккей, который от них требуют. План работает. Но одна игра ни о чем не говорит. Следующий матч будет другим, – сказал Каменский.

Фото дня: Лукашенко со свитой на хоккее – попадал в трансляцию после голов Минска