Гендиректор «Барыса»: «Хотим попасть в плей‑офф на следующий сезон. Наследие прошлого нас тянуло назад, но мы строили новый клуб»

Гендиректор «Барыса»: хотим попасть в плей‑офф на следующий сезон.

Генеральный директор «Барыса » Сакен Мусайбеков заявил, что казахстанская команда планирует попасть в плей‑офф FONBET КХЛ в следующем сезоне.

В минувшем регулярном чемпионате «Барыс» занял десятое место в Восточной конференции, набрав 54 очка в 68 матчах.

«Основная задача клуба – вернуть зрителей на трибуны. В этом году они нас очень сильно поддержали, если сравнивать со всеми сезонами.

Средний показатель – 7500 зрителей на игре, это лучший показатель. Я уже говорил, что если будет игра, будут и зрители. У команды появился стиль и рисунок игры. Клуб очень хорошо справился с задачей по возвращению зрителей на трибуны.

Надеемся, в новом сезоне зрителей будет еще больше. За один сезон команду невозможно построить, она строится два‑три сезона, чтобы добиться успеха. Хотим попасть в плей‑офф на следующий сезон.

Мы закрыли практически все долги. Те обязательства, которые брал клуб, выполнены, несмотря на проблемы. Наследие прошлого нас тянуло назад, но мы строили новый клуб. Моментально результат не придет, надо немножко потерпеть.

Есть воля к победе, думаю, мы с Михаилом Григорьевичем [Кравцом] продолжим этот путь и будем стараться попасть в плей‑офф», – сказал Мусайбеков.

5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости