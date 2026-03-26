  Гендиректор «Барыса»: «Хотим попасть в плей‑офф на следующий сезон. Наследие прошлого нас тянуло назад, но мы строили новый клуб»
Гендиректор «Барыса»: «Хотим попасть в плей‑офф на следующий сезон. Наследие прошлого нас тянуло назад, но мы строили новый клуб»

Гендиректор «Барыса»: хотим попасть в плей‑офф на следующий сезон.

Генеральный директор «Барыса» Сакен Мусайбеков заявил, что казахстанская команда планирует попасть в плей‑офф FONBET КХЛ в следующем сезоне.

В минувшем регулярном чемпионате «Барыс» занял десятое место в Восточной конференции, набрав 54 очка в 68 матчах.

«Основная задача клуба – вернуть зрителей на трибуны. В этом году они нас очень сильно поддержали, если сравнивать со всеми сезонами.

Средний показатель – 7500 зрителей на игре, это лучший показатель. Я уже говорил, что если будет игра, будут и зрители. У команды появился стиль и рисунок игры. Клуб очень хорошо справился с задачей по возвращению зрителей на трибуны.

Надеемся, в новом сезоне зрителей будет еще больше. За один сезон команду невозможно построить, она строится два‑три сезона, чтобы добиться успеха. Хотим попасть в плей‑офф на следующий сезон.

Мы закрыли практически все долги. Те обязательства, которые брал клуб, выполнены, несмотря на проблемы. Наследие прошлого нас тянуло назад, но мы строили новый клуб. Моментально результат не придет, надо немножко потерпеть.

Есть воля к победе, думаю, мы с Михаилом Григорьевичем [Кравцом] продолжим этот путь и будем стараться попасть в плей‑офф», – сказал Мусайбеков.

5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Наследие прошлого это доус Бойд боченски
Какое вам плеей офф? Хорошо играющих казахов почти нет кроме Михайлиса и Орехова, но они в Металлурге
Материалы по теме
Кравец о матче «Барыс» – «Шанхай» в Китае: «Такие игры нужны, чтобы не только в России люди могли увидеть хоккей. Тем более Китай – дружественная страна для РФ и Казахстана»
7 марта, 15:42
Кравец поздравил Шайдорова с золотом Олимпиады-2026 и пригласил в «Барыс» тренером по катанию
14 февраля, 17:00
Ротенберг выложил фото с Евгением Маргулисом: «Легенда сцены. На его песнях выросло не одно поколение, в том числе и я»
2 минуты назадФото
Каменский о Лукашенко на матче «Динамо» Минск с «Динамо» Москва: «Когда такие люди приходят, это давит на хоккеистов, а не подстегивает»
12 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Тампа» – с «Сиэтлом», «Миннесота» в гостях у «Флориды», «Лос-Анджелес» встретится с «Ванкувером»
41 минуту назад
«Торпедо» не может покинуть Череповец после матча Кубка Гагарина: «12 часов назад должны были вылететь, но мы по-прежнему в аэропорту»
сегодня, 10:30
Бобровский – губернатору Кемеровской области о спасении «Кузнецких Медведей» из МХЛ: «У ребят будет возможность играть, расти мастерами и хорошими людьми. Спасибо большое»
сегодня, 10:19
Стэмкос об игре Кучерова: «Это искусство. Она не так очевидна, как скорость Макдэвида или проходы Маккиннона, но хоккеистам НХЛ нравится наблюдать за Никитой»
сегодня, 10:03
Вратарь «Трактора» Николаев о 0-2 в серии: «Мы переигрывали «Ак Барс», действовали с позиции силы. Немножко не везет, но все будет хорошо – матчей еще много»
сегодня, 09:48
«Автомобилист» может сменить руководство в случае вылета в 1-м раунде Кубка Гагарина (Артур Хайруллин)
сегодня, 09:37
Овечкин о детях: «Они обожают хоккей – знают всех игроков в НХЛ и сколько голов я забил. Надеюсь, они станут хоккеистами, чтобы я мог поделиться опытом»
сегодня, 09:25
Ларионов может перейти на административную работу в СКА в случае вылета от ЦСКА. Тамбиев станет главным тренером (Алексей Шевченко)
сегодня, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
Зибанежад о невыходе «Рейнджерс» в плей-офф: «Это был вопрос времени, но нам все равно больно. Это не то, чего мы хотели в начале сезона»
55 минут назад
Макдэвид про 400 шайб в НХЛ: «Голы всегда давались мне нелегко, но я работаю над этим. Поставил себе цель – чаще бросать по воротам»
сегодня, 09:13
Силаев может продлить контракт с «Торпедо», сообщил журналист Хайруллин: «Слухи о том, что он подпишется с «Нью-Джерси», – всего лишь слухи»
сегодня, 08:59
Кирилл Марченко: «В «Атлетико» играет Альварес – очень нравится. Вот его бы как будто в «Барселону». Мне «Барса» сейчас нравится»
сегодня, 08:20
Вячеслав Фетисов: «Захочет ли Овечкин встать на лавку? Я в 40 лет не хотел, уговорили. Надо захотеть быть тренером. Это не место, где имя будет работать за тебя»
сегодня, 07:45
Кадейкин о 0-2 в серии: «Ак Барс» играет организованно, делает простые вещи. «Трактору» тоже надо играть просто, двигать ногами и перебегать их»
сегодня, 07:15
Лемтюгов войдет в тренерский штаб сборной Грузии. Он возглавлял фарм-клуб «Салавата» в этом сезоне и стал 18-м в ВХЛ (Алексей Шевченко)
сегодня, 07:02
Савиков о 0-2 с ЦСКА: «СКА нужно выигрывать каждое единоборство, сделать акцент на борьбе. Выйти с другим настроем. Мы это сделаем, думаю»
сегодня, 06:36
Мироманов и Суниев сделали передачи за фарм «Калгари» в матче с «Коачеллой». Даниил набрал 34 очка в 58 играх, Айдар – 21 балл в 53 матчах
сегодня, 05:56
Афанасьев забил 13-й гол в сезоне и стал 3-й звездой матча с «Техасом». Форвард фарм-клуба «Сан-Хосе» набрал 35 очков в 54 играх АХЛ
сегодня, 05:28
Рекомендуем