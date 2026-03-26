Зибанежад о невыходе «Рейнджерс» в плей-офф: «Это был вопрос времени, но нам все равно больно. Это не то, чего мы хотели в начале сезона»
Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад высказался о невыходе команды в плей-офф после поражения от «Торонто» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Не то, чего мы хотели в начале сезона, но это не стало для нас неожиданностью. Если посмотреть на турнирную таблицу, это был лишь вопрос времени, но нам все равно больно.
Мы играем ради побед и попали в такую ситуацию. Это, безусловно, тяжело», – сказал Зибанежад.
«Рейнджерс» находятся на последнем месте в Восточной конференции, имея в активе 65 очков после 72 игр. Команда второй сезон подряд пропустит Кубок Стэнли.
Зибанежад вышел на 4-е место по голам в истории «Рейнджерс» после дубля «Торонто» (282). Крайдер идет третьим (326), лидирует Жильбер (406)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
