  Бобровский – губернатору Кемеровской области о спасении «Кузнецких Медведей» из МХЛ: «У ребят будет возможность играть, расти мастерами и хорошими людьми. Спасибо большое»
Бобровский – губернатору Кемеровской области о спасении «Кузнецких Медведей» из МХЛ: «У ребят будет возможность играть, расти мастерами и хорошими людьми. Спасибо большое»

Бобровский поблагодарил губернатора Кемеровской области за спасение команды МХЛ.

Вратарь «Флориды», воспитанник новокузнецкого хоккея Сергей Бобровский прокомментировал информацию, что «Кузнецкие Медведи» сыграют в следующем сезоне Olimpbet МХЛ.

Ранее сообщалось, что металлургическая и горнодобывающая компания ЕВРАЗ планирует отказаться от финансирования молодежной команды, но позднее решение было пересмотрено.

«Уважаемый Илья Владимирович (Середюк, губернатор Кемеровской области – Спортс’‘), хочу выразить слова благодарности от лица всех болельщиков новокузнецкого хоккея, Кемеровской области, может даже и всей России, за сохранение молодежной команды «Кузнецкие Медведи».

У ребят будет возможность играть в хоккей, расти мастерами и хорошими людьми. Спасибо вам большое», – сказал Бобровский.

Отметим, что Бобровский ранее выступал с призывом спасти команду от закрытия.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Кузбасская телега»
Финансировать будет ЕВРАЗ, а спасибо Середюку? Ну такое себе
А для кого Третьяк ледовые арены строит, они там что, берега попутали?
А ты готов в случае чего финансировать клуб?
Арены? С каких пор коробка во дворе стала называться ареной?
бобровский, слишком много времени провëл в сша. на горячую линию нужно звонить.
такие вопросы, только на самом верху теперь решаются.
Что за маразм происходит? Почему спортом в стране руководят приходящие-уходящие губернаторы? Один пришёл - денег дал, другой пришёл - деньги и стадион забрал.
