Бобровский – губернатору Кемеровской области о спасении «Кузнецких Медведей» из МХЛ: «У ребят будет возможность играть, расти мастерами и хорошими людьми. Спасибо большое»

Бобровский поблагодарил губернатора Кемеровской области за спасение команды МХЛ.

Вратарь «Флориды », воспитанник новокузнецкого хоккея Сергей Бобровский прокомментировал информацию , что «Кузнецкие Медведи» сыграют в следующем сезоне Olimpbet МХЛ.

Ранее сообщалось , что металлургическая и горнодобывающая компания ЕВРАЗ планирует отказаться от финансирования молодежной команды, но позднее решение было пересмотрено.

«Уважаемый Илья Владимирович (Середюк, губернатор Кемеровской области – Спортс’‘), хочу выразить слова благодарности от лица всех болельщиков новокузнецкого хоккея, Кемеровской области, может даже и всей России, за сохранение молодежной команды «Кузнецкие Медведи ».

У ребят будет возможность играть в хоккей, расти мастерами и хорошими людьми. Спасибо вам большое», – сказал Бобровский.

Отметим, что Бобровский ранее выступал с призывом спасти команду от закрытия.