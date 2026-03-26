Бобровский – губернатору Кемеровской области о спасении «Кузнецких Медведей» из МХЛ: «У ребят будет возможность играть, расти мастерами и хорошими людьми. Спасибо большое»
Вратарь «Флориды», воспитанник новокузнецкого хоккея Сергей Бобровский прокомментировал информацию, что «Кузнецкие Медведи» сыграют в следующем сезоне Olimpbet МХЛ.
Ранее сообщалось, что металлургическая и горнодобывающая компания ЕВРАЗ планирует отказаться от финансирования молодежной команды, но позднее решение было пересмотрено.
«Уважаемый Илья Владимирович (Середюк, губернатор Кемеровской области – Спортс’‘), хочу выразить слова благодарности от лица всех болельщиков новокузнецкого хоккея, Кемеровской области, может даже и всей России, за сохранение молодежной команды «Кузнецкие Медведи».
У ребят будет возможность играть в хоккей, расти мастерами и хорошими людьми. Спасибо вам большое», – сказал Бобровский.
Отметим, что Бобровский ранее выступал с призывом спасти команду от закрытия.
такие вопросы, только на самом верху теперь решаются.