Стэмкос об игре Кучерова: «Это искусство. Она не так очевидна, как скорость Макдэвида или проходы Маккиннона, но хоккеистам НХЛ нравится наблюдать за Никитой»

Стэмкос об игре Кучерова: это искусство.

Бывший капитан «Тампы », форвард «Нэшвилла » Стивен Стэмкос поделился мнением об игре Никиты Кучерова .

32-летний россиянин набрал 120 (40+80) очков в 66 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

«Он не катается на уровне Макдэвида, но делает много вещей, которые не могут остальные.

Хоккеисты во всей лиге скажут, что им нравится наблюдать за игрой Никиты. Она не так очевидна, как превосходство в скорости у Макдэвида или силовые проходы Маккиннона.

Я имею в виду, что это скорее искусство», – сказал Стэмкос.

Журналист Розен об индивидуальных наградах: «Кучеров – мой фаворит на «Харт», Сорокин – на «Везину». Шефер должен получить «Колдер», Веренски заслуживает «Норрис»