  • Стэмкос об игре Кучерова: «Это искусство. Она не так очевидна, как скорость Макдэвида или проходы Маккиннона, но хоккеистам НХЛ нравится наблюдать за Никитой»
Бывший капитан «Тампы», форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос поделился мнением об игре Никиты Кучерова.

32-летний россиянин набрал 120 (40+80) очков в 66 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

«Он не катается на уровне Макдэвида, но делает много вещей, которые не могут остальные.

Хоккеисты во всей лиге скажут, что им нравится наблюдать за игрой Никиты. Она не так очевидна, как превосходство в скорости у Макдэвида или силовые проходы Маккиннона.

Я имею в виду, что это скорее искусство», – сказал Стэмкос.

Журналист Розен об индивидуальных наградах: «Кучеров – мой фаворит на «Харт», Сорокин – на «Везину». Шефер должен получить «Колдер», Веренски заслуживает «Норрис»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
О Грецки говорили, что он математик на льду, о Лемье, что художник, так вот Кучеров, по-моему мнению, совмещает точные науки и искусство на площадке, и всё это в эпоху потолка зарплат и когда уровень профессионального мастерства хоккеистов НХЛ высок, как никогда. Сам будучи никаким не некстваном,а выбранным в середине 2 раунда,начиная карьеру с тяжёлой травмы и игре в низших лигах.Нистория для Голливуда, не иначе
До сих пор смотря нарезки Паши Дацюка - понимаю, что сначала это искусство, а потом уже спорт ) Здесь можно согласиться со Стэмкосом, например ! Или смотря подкасты бывших игроков НХЛ с разбором игр и моментов - они точно также воспринимают игру и моменты Дацюка как искусство ! Никита идет в этом же направлении
И мы, болельщики, любим наблюдать за игрой Никиты )))
Тед Линдсей кому попало не дают
А вот журналюгам Никитос не угодил)
За игрой Кучера приятно наблюдать, вот он получает пасс и тебе по монитору видно как можно сыграть в этом эпизоде, потому что ты всех видишь на площадке через экран Кучер как будто тоже всех через экран видит как зритель , только он на площадке и принимает лучшее решение. Наверное лучший vision в лиге.
От болельщика Эдмонтона и Макдэвида читать такой адекватный и здравый комментарий в адрес Кучерова вдвойне приятно
Я ещё фанат ЦСКА и видел 1сезон МХЛ вживую где он зажигал наряду с Гусевым за Красную Армию ;)
Тоже часто смотрю Пашку,искусство👍
Приятно и ценно. Вообще здоровые какие-то отношения в их среде, так непривычно после РФПРФ
Все они великие игроки, что и доказывают уже не один год своей игрой, при этом каждый из них по своему хорош, имея как сильные, так и слабые стороны, которые они и компенсируют тем, что у каждого из них получается лучше чем у других, кто-то превосходством в скорости и силовыми проходами, а кто-то искусством на площадке
