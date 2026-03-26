Вратарь «Трактора» Николаев о 0-2 в серии: «Мы переигрывали «Ак Барс», действовали с позиции силы. Немножко не везет, но все будет хорошо – матчей еще много»

Вратарь «Трактора» Николаев о 0-2 в серии: мы переигрывали «Ак Барс».

Вратарь «Трактора » Дмитрий Николаев заявил, что челябинский клуб переигрывал «Ак Барс » в двух первых матчах стартового раунда Кубка Гагарина (2:3 и 2:4, 0-2 в серии).

– Хороший хоккей, боевой. Видно, что начался плей-офф. Классно на самом деле. Очень нравятся такие игры, когда все борются, бьются и не хотят проигрывать.

– Какой позитив отметишь, несмотря на две неудачи? Что надо увезти в Челябинск отсюда?

– В принципе, контроль шайбы неплохой. В обороне защитники много на себя ловят, помогают. Удачу надо будет в Челябинск привезти, потому что не везет пока. Но после черной полосы всегда идет белая.

– Тем более у «Трактора» такие клубные цвета.

– Да, поэтому все будет хорошо, еще много игр.

– Казань чем-то удивляет? Что бы ты такого отметил?

– На самом деле ничего такого нет сверхъестественного. Просто у них есть хорошие, умные игроки, которые могут отдать пас. Но я к этому готов. Опять же, есть кто может бросить – и к этому готов. Просто, опять же, немножко не везет пока.

– Какие ожидания от матчей в Челябинске? Будете ли с позиции силы играть, первым номером, и вернете ли серию в Казань?

– Мы и сейчас две игры играли с позиции силы. То есть, в принципе, переигрывали «Ак Барс». И я уверен, на домашней арене болельщики нас вперед погонят.

Сумасшедшая поддержка, и я уверен, это даст нам еще больше сил, импульса, и все будет хорошо, – сказал Николаев.

Плей-офф КХЛ: СКА Ларионова летит ЦСКА 0-2, у «Трактора» нет шансов против такого «Ак Барса»