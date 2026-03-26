  Вратарь «Трактора» Николаев о 0-2 в серии: «Мы переигрывали «Ак Барс», действовали с позиции силы. Немножко не везет, но все будет хорошо – матчей еще много»
11

Вратарь «Трактора» Николаев о 0-2 в серии: «Мы переигрывали «Ак Барс», действовали с позиции силы. Немножко не везет, но все будет хорошо – матчей еще много»

Вратарь «Трактора» Дмитрий Николаев заявил, что челябинский клуб переигрывал «Ак Барс» в двух первых матчах стартового раунда Кубка Гагарина (2:3 и 2:4, 0-2 в серии).

– Хороший хоккей, боевой. Видно, что начался плей-офф. Классно на самом деле. Очень нравятся такие игры, когда все борются, бьются и не хотят проигрывать.

– Какой позитив отметишь, несмотря на две неудачи? Что надо увезти в Челябинск отсюда?

– В принципе, контроль шайбы неплохой. В обороне защитники много на себя ловят, помогают. Удачу надо будет в Челябинск привезти, потому что не везет пока. Но после черной полосы всегда идет белая.

– Тем более у «Трактора» такие клубные цвета.

– Да, поэтому все будет хорошо, еще много игр.

– Казань чем-то удивляет? Что бы ты такого отметил?

– На самом деле ничего такого нет сверхъестественного. Просто у них есть хорошие, умные игроки, которые могут отдать пас. Но я к этому готов. Опять же, есть кто может бросить – и к этому готов. Просто, опять же, немножко не везет пока.

– Какие ожидания от матчей в Челябинске? Будете ли с позиции силы играть, первым номером, и вернете ли серию в Казань?

– Мы и сейчас две игры играли с позиции силы. То есть, в принципе, переигрывали «Ак Барс». И я уверен, на домашней арене болельщики нас вперед погонят.

Сумасшедшая поддержка, и я уверен, это даст нам еще больше сил, импульса, и все будет хорошо, – сказал Николаев.

Плей-офф КХЛ: СКА Ларионова летит ЦСКА 0-2, у «Трактора» нет шансов против такого «Ак Барса»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
Оптимист какой.
С таким настроем можно и свип в серии словить
шайбы лови лучше...с позиции силы они играют 😂...барсы с вами в кошки мышки играют...
Переигрывали? Лол. Два матча из своей зоны парашютиками выбрасывать шайбы это называется переигрывали)) фантазер
не ну это уже слишком,ладно болельщики что сейчас,что перед серией хорохорились называя Ак Барс легким соперником и лучшим вариантом,говорили что спокойно пройдут, ,но этот то куда языком чешет,готов он,в первом матче все 3шайбы вратарские,во втором матче 4пустил,а на счет того что переигрывали они и им просто не везет,отлично,пусть так и думают,Ак Барсу от этого только лучше
выиграли всего две игры,а гонору,теперь АК Барс покинет свою зону комфорта и админресурса.в Челябинске все будет несколько иным.
админресурса)))позорники,вчера и так вас полосатые тянули весь матч,откровенную дичь нам свистели,Трактор в двое больше играл в большинстве,а все та же пластинка про админресурс)))по поводу гонора,так это ваша стизя,мы хоть и 3х кратные но никто из нас в отличии от ваших пионеров не кричал что легко пройдем Трактор,называя вас самым удобным и легким соперником,и это несмотря на то ,что вы в Казани в последний раз выигрывали лет 5-6 назад,если не ошибаюсь последние 12матчей в Казани завершились победой Ак Барса,поэтому знайте свое место,безтрофейные выскочки,которые разок дошли до финала и в себя поверили
Всё правильно сказал! Не будет же он лапы белого медведя перед барсиком вверх поднимать. Настрой у парня правильный, боевой! Одну игру точно на ноль отстоит. А серия закончится 4 - 2 в пользу ТРАКТОРа. Шулай була индэ, шулай!
🤣🤣🤣
Как много? Всего то два осталось и на Гуа
На самом деле Николаев отличный кипер...👍Он и широкий и высокий, и поле хорошо видит👌
Большую часть рамы закрывает.
Такого тяжело пробить, если только раскачать!
Если бы не он.☝️
То шайб в воротах было бы горазда больше💥🎯
Кадейкин о 0-2 в серии: «Ак Барс» играет организованно, делает простые вещи. «Трактору» тоже надо играть просто, двигать ногами и перебегать их»
сегодня, 07:15
Корешков про 2:4 от «Ак Барса»: «В первом матче «Трактор» пропустил два рикошета, в этой игре забили в свои ворота. Нужно вернуть фарт на нашу сторону»
вчера, 20:07
Гатиятулин про 4:2 с «Трактором» и 2-0 в серии: «Хорошая командная победа. Разговариваем с ребятами, что самый важный матч – следующий, вперед не забегаем. Соперник мастеровитый»
вчера, 19:58
Каменский о Лукашенко на матче «Динамо» Минск с «Динамо» Москва: «Когда такие люди приходят, это давит на хоккеистов, а не подстегивает»
2 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Тампа» – с «Сиэтлом», «Миннесота» в гостях у «Флориды», «Лос-Анджелес» встретится с «Ванкувером»
31 минуту назад
«Торпедо» не может покинуть Череповец после матча Кубка Гагарина: «12 часов назад должны были вылететь, но мы по-прежнему в аэропорту»
сегодня, 10:30
Бобровский – губернатору Кемеровской области о спасении «Кузнецких Медведей» из МХЛ: «У ребят будет возможность играть, расти мастерами и хорошими людьми. Спасибо большое»
сегодня, 10:19
Стэмкос об игре Кучерова: «Это искусство. Она не так очевидна, как скорость Макдэвида или проходы Маккиннона, но хоккеистам НХЛ нравится наблюдать за Никитой»
сегодня, 10:03
«Автомобилист» может сменить руководство в случае вылета в 1-м раунде Кубка Гагарина (Артур Хайруллин)
сегодня, 09:37
Овечкин о детях: «Они обожают хоккей – знают всех игроков в НХЛ и сколько голов я забил. Надеюсь, они станут хоккеистами, чтобы я мог поделиться опытом»
сегодня, 09:25
Ларионов может перейти на административную работу в СКА в случае вылета от ЦСКА. Тамбиев станет главным тренером (Алексей Шевченко)
сегодня, 08:48
Журналист Розен об индивидуальных наградах: «Кучеров – мой фаворит на «Харт», Сорокин – на «Везину». Шефер должен получить «Колдер», Веренски заслуживает «Норрис»
сегодня, 08:35
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Нефтехимик», «Сибирь» в гостях у «Металлурга», «Динамо» Минск против «Динамо» Москва, «Локомотив» сыграет со «Спартаком»
сегодня, 08:07
Гендиректор «Барыса»: «Хотим попасть в плей‑офф на следующий сезон. Наследие прошлого нас тянуло назад, но мы строили новый клуб»
16 минут назад
Зибанежад о невыходе «Рейнджерс» в плей-офф: «Это был вопрос времени, но нам все равно больно. Это не то, чего мы хотели в начале сезона»
45 минут назад
Макдэвид про 400 шайб в НХЛ: «Голы всегда давались мне нелегко, но я работаю над этим. Поставил себе цель – чаще бросать по воротам»
сегодня, 09:13
Силаев может продлить контракт с «Торпедо», сообщил журналист Хайруллин: «Слухи о том, что он подпишется с «Нью-Джерси», – всего лишь слухи»
сегодня, 08:59
Кирилл Марченко: «В «Атлетико» играет Альварес – очень нравится. Вот его бы как будто в «Барселону». Мне «Барса» сейчас нравится»
сегодня, 08:20
Вячеслав Фетисов: «Захочет ли Овечкин встать на лавку? Я в 40 лет не хотел, уговорили. Надо захотеть быть тренером. Это не место, где имя будет работать за тебя»
сегодня, 07:45
Кадейкин о 0-2 в серии: «Ак Барс» играет организованно, делает простые вещи. «Трактору» тоже надо играть просто, двигать ногами и перебегать их»
сегодня, 07:15
Лемтюгов войдет в тренерский штаб сборной Грузии. Он возглавлял фарм-клуб «Салавата» в этом сезоне и стал 18-м в ВХЛ (Алексей Шевченко)
сегодня, 07:02
Савиков о 0-2 с ЦСКА: «СКА нужно выигрывать каждое единоборство, сделать акцент на борьбе. Выйти с другим настроем. Мы это сделаем, думаю»
сегодня, 06:36
Мироманов и Суниев сделали передачи за фарм «Калгари» в матче с «Коачеллой». Даниил набрал 34 очка в 58 играх, Айдар – 21 балл в 53 матчах
сегодня, 05:56
