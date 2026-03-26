  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Автомобилист» может сменить руководство в случае вылета в 1-м раунде Кубка Гагарина (Артур Хайруллин)
19

«Автомобилист» может сменить руководство в случае вылета в 1-м раунде Кубка Гагарина (Артур Хайруллин)

«Автомобилист» может сменить руководство в случае вылета в 1-м раунде плей-офф.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Автомобилист» может полностью сменить руководство в случае вылета в первом раунде Кубка Гагарина.

Клуб из Екатеринбурга проводит серию с «Салаватом Юлаевым» (1-1), два следующих матча состоятся в Уфе.

В минувшем FONBET чемпионате КХЛ «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции, набрав 84 очка за 68 игр.

Наивысшее достижение клуба в плей-офф КХЛ – полуфинал в сезоне-2023/24 (3-4 с «Металлургом»).

Заварухин про 0:1 от «Салавата»: «Автомобилист» слабо сыграл в атаке. По статистике матч равный, но соперник оказался удачливее»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoСалават Юлаев
logoАвтомобилист
logoКХЛ
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Там весь тренерский штаб надо менять если в финал не попадут. Развития вообще нет. Хотя топовый город, инфраструктура и бюджет
Второй матч с Салаватом будто вернул в прошлогодний плей-офф. Ждём ошибки соперника, пропуская первыми, не знаем как играть в давление, проводить позиционные атаки. План А провалился, а плана Б нет. Приобретения направлены на то, чтобы новая звезда решила исход за счёт индивидуального мастерства, а не на то, чтобы создать ровные боеспособные звенья. Глубины нет. Результат налицо, -Спронга закрыли, Буше нет в команде
Капитан команды-бревно,выброс шайбы вдоль борта-больше ничего не умеет.Зачем мучаться с медленным Да Костой?Мейсик сильно сдал,зачем держать такого легионера?Спронга переманят,бабке не ходи,весной уйдет в Авангард или в Металлург,Ак Барс…
Ответ mifdamir@icloud.com
Капитан команды-бревно,выброс шайбы вдоль борта-больше ничего не умеет.Зачем мучаться с медленным Да Костой?Мейсик сильно сдал,зачем держать такого легионера?Спронга переманят,бабке не ходи,весной уйдет в Авангард или в Металлург,Ак Барс…
Хочу Спронга))
Ответ Xell
Хочу Спронга))
Камин аут?
Уже засуетились,что ли?
5 лет у руля команды Заварухин показал слабым тренером.С Гроссом на пару занимаются освоением бюджета .Пусть дальше пройдет Салават Юлаев,они больше заслуживают.
Ответ mifdamir@icloud.com
5 лет у руля команды Заварухин показал слабым тренером.С Гроссом на пару занимаются освоением бюджета .Пусть дальше пройдет Салават Юлаев,они больше заслуживают.
Можно подумать Козлов в Салавате лучше,4 года и одна бронза.как и у тандема Заварухиных
С учётом изменений в руководстве области, изменения здесь выглядят логично, сейчас в Екатеринбурге очень много где менется руководство из-за этого.
Ответ guizzy
С учётом изменений в руководстве области, изменения здесь выглядят логично, сейчас в Екатеринбурге очень много где менется руководство из-за этого.
Там сначала Ельцин-центр надо снести.)
Ответ guizzy
С учётом изменений в руководстве области, изменения здесь выглядят логично, сейчас в Екатеринбурге очень много где менется руководство из-за этого.
Какая логика здесь? Они все временные и толку от этих изменений - ноль. каждая новая метла приходит, метёт под себя и для себя и уходит
И не знаем, как играть. Ребят упрекнуть не в чем. Соответственно, вопросы к руководству и тренерскому штабу.
Сменить руководство … Руководство клуба или тренерского штаба?
Ответ Ми Ша
Сменить руководство … Руководство клуба или тренерского штаба?
Бери выше.
Уфу пройдут...должны пройти...робко пока играют если честно
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
