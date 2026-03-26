«Автомобилист» может сменить руководство в случае вылета в 1-м раунде Кубка Гагарина (Артур Хайруллин)

«Автомобилист» может сменить руководство в случае вылета в 1-м раунде плей-офф.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Автомобилист » может полностью сменить руководство в случае вылета в первом раунде Кубка Гагарина.

Клуб из Екатеринбурга проводит серию с «Салаватом Юлаевым » (1-1), два следующих матча состоятся в Уфе.

В минувшем FONBET чемпионате КХЛ «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции, набрав 84 очка за 68 игр.

Наивысшее достижение клуба в плей-офф КХЛ – полуфинал в сезоне-2023/24 (3-4 с «Металлургом»).

