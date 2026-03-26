  • Овечкин о детях: «Они обожают хоккей – знают всех игроков в НХЛ и сколько голов я забил. Надеюсь, они станут хоккеистами, чтобы я мог поделиться опытом»
Овечкин о детях: «Они обожают хоккей – знают всех игроков в НХЛ и сколько голов я забил. Надеюсь, они станут хоккеистами, чтобы я мог поделиться опытом»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что его дети обожают хоккей. У 40-летнего форварда двое детей: 7-летний Сергей и 5-летний Илья.

«Они знают, сколько голов я забил, знают всех игроков в НХЛ и в нашей команде. Они просто обожают хоккей.

Надеюсь, что они станут профессиональными хоккеистами, чтобы я мог поделиться с ними своим опытом», – сказал Овечкин.

Александр Овечкин: «Я всегда получаю удовольствие от игры. Никогда не знаешь, когда закончится карьера. Нужно наслаждаться моментом»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Hockey News
В рекламе индейки я слышал другое)))
вот бы как у Халлов было. Батя снайпер, сын снайпер.
Ответ Александр Филиппов
Зачем?
Ответ Bansly
чтобы круто было. ну и разве нам не нужны новые звёзды в каждом поколении 🤔
Надеюсь Саня с опытом , это не только слова!
В 2036 году Сергей Овечкин выходит на драфт.
Ожидается сильная тряска в комментариях этого драфта
Смотря куда яблоки от яблони упадут
Материалы по теме
Ротенберг о 1000 шайб Овечкина в НХЛ: «Мы вместе тренировались прошлым летом – он в отличной форме. Саша идет к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки»
Мама Овечкина: «Иногда родители пытаются направить ребенка строго в хоккей, чтобы он вырос таким, как Овечкин или Протас. Но важно понять, какой спорт ему ближе, наблюдать: получается или нет»
Мама Овечкина о будущем: «Они не собираются оставаться за океаном, скоро приедут в Москву, будут здесь жить. После окончания большого спорта вернутся домой»
Рекомендуем
Главные новости
«Торпедо» не может покинуть Череповец после матча Кубка Гагарина: «12 часов назад должны были вылететь, но мы по-прежнему в аэропорту»
24 минуты назад
Бобровский – губернатору Кемеровской области о спасении «Кузнецких Медведей» из МХЛ: «У ребят будет возможность играть, расти мастерами и хорошими людьми. Спасибо большое»
35 минут назад
Стэмкос об игре Кучерова: «Это искусство. Она не так очевидна, как скорость Макдэвида или проходы Маккиннона, но хоккеистам НХЛ нравится наблюдать за Никитой»
51 минуту назад
Вратарь «Трактора» Николаев о 0-2 в серии: «Мы переигрывали «Ак Барс», действовали с позиции силы. Немножко не везет, но все будет хорошо – матчей еще много»
сегодня, 09:48
«Автомобилист» может сменить руководство в случае вылета в 1-м раунде Кубка Гагарина (Артур Хайруллин)
сегодня, 09:37
Ларионов может перейти на административную работу в СКА в случае вылета от ЦСКА. Тамбиев станет главным тренером (Алексей Шевченко)
сегодня, 08:48
Журналист Розен об индивидуальных наградах: «Кучеров – мой фаворит на «Харт», Сорокин – на «Везину». Шефер должен получить «Колдер», Веренски заслуживает «Норрис»
сегодня, 08:35
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Нефтехимик», «Сибирь» в гостях у «Металлурга», «Динамо» Минск против «Динамо» Москва, «Локомотив» сыграет со «Спартаком»
сегодня, 08:07
Перстень Ларионова, хлыст Разина, телефон Голдобина – найдете все пасхалки в промо Кубка Гагарина?
сегодня, 08:00Спецпроект
Макдэвид о фразе «вопрос к тренерам» после поражения от «Тампы»: «Это похвала в адрес отличной команды. Я не имел в виду критику тренеров «Эдмонтона»
сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
Зибанежад о невыходе «Рейнджерс» в плей-офф: «Это был вопрос времени, но нам все равно больно. Это не то, чего мы хотели в начале сезона»
9 минут назад
Макдэвид про 400 шайб в НХЛ: «Голы всегда давались мне нелегко, но я работаю над этим. Поставил себе цель – чаще бросать по воротам»
сегодня, 09:13
Силаев может продлить контракт с «Торпедо», сообщил журналист Хайруллин: «Слухи о том, что он подпишется с «Нью-Джерси», – всего лишь слухи»
сегодня, 08:59
Кирилл Марченко: «В «Атлетико» играет Альварес – очень нравится. Вот его бы как будто в «Барселону». Мне «Барса» сейчас нравится»
сегодня, 08:20
Вячеслав Фетисов: «Захочет ли Овечкин встать на лавку? Я в 40 лет не хотел, уговорили. Надо захотеть быть тренером. Это не место, где имя будет работать за тебя»
сегодня, 07:45
Кадейкин о 0-2 в серии: «Ак Барс» играет организованно, делает простые вещи. «Трактору» тоже надо играть просто, двигать ногами и перебегать их»
сегодня, 07:15
Лемтюгов войдет в тренерский штаб сборной Грузии. Он возглавлял фарм-клуб «Салавата» в этом сезоне и стал 18-м в ВХЛ (Алексей Шевченко)
сегодня, 07:02
Савиков о 0-2 с ЦСКА: «СКА нужно выигрывать каждое единоборство, сделать акцент на борьбе. Выйти с другим настроем. Мы это сделаем, думаю»
сегодня, 06:36
Мироманов и Суниев сделали передачи за фарм «Калгари» в матче с «Коачеллой». Даниил набрал 34 очка в 58 играх, Айдар – 21 балл в 53 матчах
сегодня, 05:56
Афанасьев забил 13-й гол в сезоне и стал 3-й звездой матча с «Техасом». Форвард фарм-клуба «Сан-Хосе» набрал 35 очков в 54 играх АХЛ
сегодня, 05:28
Рекомендуем