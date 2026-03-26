Овечкин о детях: «Они обожают хоккей – знают всех игроков в НХЛ и сколько голов я забил. Надеюсь, они станут хоккеистами, чтобы я мог поделиться опытом»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что его дети обожают хоккей. У 40-летнего форварда двое детей: 7-летний Сергей и 5-летний Илья.
«Они знают, сколько голов я забил, знают всех игроков в НХЛ и в нашей команде. Они просто обожают хоккей.
Надеюсь, что они станут профессиональными хоккеистами, чтобы я мог поделиться с ними своим опытом», – сказал Овечкин.
Александр Овечкин: «Я всегда получаю удовольствие от игры. Никогда не знаешь, когда закончится карьера. Нужно наслаждаться моментом»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Hockey News
