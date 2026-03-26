  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
9

Макдэвид про 400 шайб в НХЛ: «Голы всегда давались мне нелегко, но я работаю над этим. Поставил себе цель – чаще бросать по воротам»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал свои последние достижения в регулярных чемпионатах НХЛ.

29-летний канадец добрался до отметки 1200 (401+799) баллов в рамках регулярок за карьеру. Он стал пятым игроком в истории «Ойлерс», забросившим 400 и более шайб.

«Голы всегда давались мне нелегко. Это то, над чем я работаю, то, на чем сосредотачиваюсь. В начале сезона я поставил себе цель: стараться чаще бросать по воротам», – сказал Макдэвид.

В текущем чемпионате НХЛ на его счету 118 (40+78) очков в 72 матчах при полезности «плюс 10».

Макдэвид о фразе «вопрос к тренерам» после поражения от «Тампы»: «Это похвала в адрес отличной команды. Я не имел в виду критику тренеров «Эдмонтона»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
logoКоннор Макдэвид
ESPN
logoНХЛ
logoЭдмонтон
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
При этом Коннор Макдэвид до сих пор лидер во всей лиге по количеству передач под бросок в среднем за матч - 8.84

На втором месте Никита Кучеров - 7.97
На третьем Маккиннон - 7.55
На четвёртом Барзал - 7.00
На пятом Драйзайтль - 6.78
На шестом Дж. Хьюз - 6.71
На седьмом Нечас - 5.94
На восьмом Братт - 5.83
На девятом Панарин - 5.7
На десятом Шайфли - 5.59
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макдэвид о фразе «вопрос к тренерам» после поражения от «Тампы»: «Это похвала в адрес отличной команды. Я не имел в виду критику тренеров «Эдмонтона»
сегодня, 07:58
Макдэвид – 5-й игрок в истории «Эдмонтона» с 400+ голами в регулярках НХЛ. Рекорд у Гретцки (583)
вчера, 07:30
Макдэвид набрал 1200 очков в регулярках НХЛ – за 784 матча. Только Гретцки и Лемье быстрее достигли этой отметки
вчера, 04:58
Рекомендуем
Главные новости
Каменский о Лукашенко на матче «Динамо» Минск с «Динамо» Москва: «Когда такие люди приходят, это давит на хоккеистов, а не подстегивает»
4 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Тампа» – с «Сиэтлом», «Миннесота» в гостях у «Флориды», «Лос-Анджелес» встретится с «Ванкувером»
33 минуты назад
«Торпедо» не может покинуть Череповец после матча Кубка Гагарина: «12 часов назад должны были вылететь, но мы по-прежнему в аэропорту»
сегодня, 10:30
Бобровский – губернатору Кемеровской области о спасении «Кузнецких Медведей» из МХЛ: «У ребят будет возможность играть, расти мастерами и хорошими людьми. Спасибо большое»
сегодня, 10:19
Стэмкос об игре Кучерова: «Это искусство. Она не так очевидна, как скорость Макдэвида или проходы Маккиннона, но хоккеистам НХЛ нравится наблюдать за Никитой»
сегодня, 10:03
Вратарь «Трактора» Николаев о 0-2 в серии: «Мы переигрывали «Ак Барс», действовали с позиции силы. Немножко не везет, но все будет хорошо – матчей еще много»
сегодня, 09:48
«Автомобилист» может сменить руководство в случае вылета в 1-м раунде Кубка Гагарина (Артур Хайруллин)
сегодня, 09:37
Овечкин о детях: «Они обожают хоккей – знают всех игроков в НХЛ и сколько голов я забил. Надеюсь, они станут хоккеистами, чтобы я мог поделиться опытом»
сегодня, 09:25
Ларионов может перейти на административную работу в СКА в случае вылета от ЦСКА. Тамбиев станет главным тренером (Алексей Шевченко)
сегодня, 08:48
Журналист Розен об индивидуальных наградах: «Кучеров – мой фаворит на «Харт», Сорокин – на «Везину». Шефер должен получить «Колдер», Веренски заслуживает «Норрис»
сегодня, 08:35
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Барыса»: «Хотим попасть в плей‑офф на следующий сезон. Наследие прошлого нас тянуло назад, но мы строили новый клуб»
18 минут назад
Зибанежад о невыходе «Рейнджерс» в плей-офф: «Это был вопрос времени, но нам все равно больно. Это не то, чего мы хотели в начале сезона»
47 минут назад
Силаев может продлить контракт с «Торпедо», сообщил журналист Хайруллин: «Слухи о том, что он подпишется с «Нью-Джерси», – всего лишь слухи»
сегодня, 08:59
Кирилл Марченко: «В «Атлетико» играет Альварес – очень нравится. Вот его бы как будто в «Барселону». Мне «Барса» сейчас нравится»
сегодня, 08:20
Вячеслав Фетисов: «Захочет ли Овечкин встать на лавку? Я в 40 лет не хотел, уговорили. Надо захотеть быть тренером. Это не место, где имя будет работать за тебя»
сегодня, 07:45
Кадейкин о 0-2 в серии: «Ак Барс» играет организованно, делает простые вещи. «Трактору» тоже надо играть просто, двигать ногами и перебегать их»
сегодня, 07:15
Лемтюгов войдет в тренерский штаб сборной Грузии. Он возглавлял фарм-клуб «Салавата» в этом сезоне и стал 18-м в ВХЛ (Алексей Шевченко)
сегодня, 07:02
Савиков о 0-2 с ЦСКА: «СКА нужно выигрывать каждое единоборство, сделать акцент на борьбе. Выйти с другим настроем. Мы это сделаем, думаю»
сегодня, 06:36
Мироманов и Суниев сделали передачи за фарм «Калгари» в матче с «Коачеллой». Даниил набрал 34 очка в 58 играх, Айдар – 21 балл в 53 матчах
сегодня, 05:56
Афанасьев забил 13-й гол в сезоне и стал 3-й звездой матча с «Техасом». Форвард фарм-клуба «Сан-Хосе» набрал 35 очков в 54 играх АХЛ
сегодня, 05:28
Рекомендуем