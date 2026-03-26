Макдэвид про 400 шайб в НХЛ: «Голы всегда давались мне нелегко, но я работаю над этим. Поставил себе цель – чаще бросать по воротам»
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал свои последние достижения в регулярных чемпионатах НХЛ.
29-летний канадец добрался до отметки 1200 (401+799) баллов в рамках регулярок за карьеру. Он стал пятым игроком в истории «Ойлерс», забросившим 400 и более шайб.
«Голы всегда давались мне нелегко. Это то, над чем я работаю, то, на чем сосредотачиваюсь. В начале сезона я поставил себе цель: стараться чаще бросать по воротам», – сказал Макдэвид.
В текущем чемпионате НХЛ на его счету 118 (40+78) очков в 72 матчах при полезности «плюс 10».
Макдэвид о фразе «вопрос к тренерам» после поражения от «Тампы»: «Это похвала в адрес отличной команды. Я не имел в виду критику тренеров «Эдмонтона»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
