Макдэвид про 400 шайб в НХЛ: «Голы всегда давались мне нелегко, но я работаю над этим. Поставил себе цель – чаще бросать по воротам»

Макдэвид про 400 шайб в НХЛ: голы всегда давались мне нелегко.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал свои последние достижения в регулярных чемпионатах НХЛ.

29-летний канадец добрался до отметки 1200 (401+799) баллов в рамках регулярок за карьеру. Он стал пятым игроком в истории «Ойлерс», забросившим 400 и более шайб.

«Голы всегда давались мне нелегко. Это то, над чем я работаю, то, на чем сосредотачиваюсь. В начале сезона я поставил себе цель: стараться чаще бросать по воротам», – сказал Макдэвид.

В текущем чемпионате НХЛ на его счету 118 (40+78) очков в 72 матчах при полезности «плюс 10».

Макдэвид о фразе «вопрос к тренерам» после поражения от «Тампы»: «Это похвала в адрес отличной команды. Я не имел в виду критику тренеров «Эдмонтона»