Ларионов может перейти на административную работу в СКА в случае вылета от ЦСКА. Тамбиев станет главным тренером (Алексей Шевченко)

Игорь Ларионов может быть уволен с поста тренера СКА.

СКА может уволить Игоря Ларионова с поста главного тренера в случае неудачи в первом раунде Кубка Гагарина.

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

На данный момент петербургский клуб уступает ЦСКА со счетом 0-2 в серии.

«Не секрет, что от результатов первого раунда зависит будущее Ларионова.

Уже поговаривают, что он может перейти на административную работу в клубе. То есть будет просто получать зарплату и ничего не делать, а главным станет Леонид Тамбиев», – сказал Шевченко.

В регулярном чемпионате СКА стал пятым в Западной конференции, набрав 81 балл в 68 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «СЭ Хоккейный» на YouTube
В принципе, ожидаемо, после закрытия ЧБД.
Я когда грузчиком работал в Пятерочке, директриса тоже пугала - уронишь ящик с пивом, перейдешь на административную работу. Но я не мог пиво уронить, все что угодно ронял кроме спиртного.
Ответ mold-cel
🤣
Ответ mold-cel
Хорош)
Устроится в СКА аналитиком игр Реала
По проторенной дорожке Романа свет Ротенберга.
"То есть будет просто получать зарплату и ничего не делать"

То есть ничего не изменится? А сыночка-малиночку получит контракт очередной с административными функциями?
Менеджер по малине и английскому футболу
К этому все и шло, думаю так все и планировалось
Административная работа все ближе
Ну да) вот так вот и сказали, после второй игры, прямо Шеве в ухо 😂...
Те Тамбиеву сейчас надо начинать вредить команде по крупному и не таясь особо, да?? 🤣
Нужны заголовки в стиле "Латышский тренер подсидел легендарного советского и российского хоккеиста и прогрессивного тренера", "От Сарыарки до СКА и профессора тоска" :)
