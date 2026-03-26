Ларионов может перейти на административную работу в СКА в случае вылета от ЦСКА. Тамбиев станет главным тренером (Алексей Шевченко)
Игорь Ларионов может быть уволен с поста тренера СКА.
СКА может уволить Игоря Ларионова с поста главного тренера в случае неудачи в первом раунде Кубка Гагарина.
Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.
На данный момент петербургский клуб уступает ЦСКА со счетом 0-2 в серии.
«Не секрет, что от результатов первого раунда зависит будущее Ларионова.
Уже поговаривают, что он может перейти на административную работу в клубе. То есть будет просто получать зарплату и ничего не делать, а главным станет Леонид Тамбиев», – сказал Шевченко.
В регулярном чемпионате СКА стал пятым в Западной конференции, набрав 81 балл в 68 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «СЭ Хоккейный» на YouTube
То есть ничего не изменится? А сыночка-малиночку получит контракт очередной с административными функциями?
Те Тамбиеву сейчас надо начинать вредить команде по крупному и не таясь особо, да?? 🤣