Журналист Розен об индивидуальных наградах: «Кучеров – мой фаворит на «Харт», Сорокин – на «Везину». Шефер должен получить «Колдер», Веренски заслуживает «Норрис»

Дэн Розен: Кучеров – мой фаворит на получение «Харт Трофи».

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен назвал своих фаворитов на получение индивидуальных наград в нынешнем сезоне НХЛ.

«Никита Кучеров – мой фаворит на получение «Харт Трофи», присуждаемого самому ценному игроку лиги. Форвард, как и вратарь Андрей Василевский , тянет на себе всю «Тампу». И он также может выиграть «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир.

Илья Сорокин – мой фаворит на получение «Везина Трофи» как лучший вратарь. Он в равной степени, как и Мэттью Шефер , внес вклад в идентичность и успех «Айлендерс» в этом сезоне. Шефер является фаворитом и должен получить «Колдер Трофи», вручаемый лучшему новичку лиги.

Зак Веренски , на мой взгляд, заслуживает награды «Норрис Трофи» как лучший защитник. Он делает все для «Коламбуса», ведя команду вверх по турнирной таблице и борясь за место в плей-офф в Восточной конференции», – написал Дэн Розен.