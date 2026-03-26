  • Журналист Розен об индивидуальных наградах: «Кучеров – мой фаворит на «Харт», Сорокин – на «Везину». Шефер должен получить «Колдер», Веренски заслуживает «Норрис»
Дэн Розен: Кучеров – мой фаворит на получение «Харт Трофи».

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен назвал своих фаворитов на получение индивидуальных наград в нынешнем сезоне НХЛ.

«Никита Кучеров – мой фаворит на получение «Харт Трофи», присуждаемого самому ценному игроку лиги. Форвард, как и вратарь Андрей Василевский, тянет на себе всю «Тампу». И он также может выиграть «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир.

Илья Сорокин – мой фаворит на получение «Везина Трофи» как лучший вратарь. Он в равной степени, как и Мэттью Шефер, внес вклад в идентичность и успех «Айлендерс» в этом сезоне. Шефер является фаворитом и должен получить «Колдер Трофи», вручаемый лучшему новичку лиги.

Зак Веренски, на мой взгляд, заслуживает награды «Норрис Трофи» как лучший защитник. Он делает все для «Коламбуса», ведя команду вверх по турнирной таблице и борясь за место в плей-офф в Восточной конференции», – написал Дэн Розен.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Ну в целом адекватный выбор.
по защитникам еще Бушар в порядке, чуток лучше у него статистика, но Веренски конечно для Коламбуса больше влияние имеет, а вот по вратарям - Томпсон тоже очень хорош в этом сезоне, Вася в порядке, а у Сорокина лучше всех по сухарям
Бушар в порядке?) сильное заявление
спортс выложи высказывание одного из голосующих журналистов за Харт!!
Он сказал что не отдаст Кучерову голос, потому что он отдыхал, а все играли на ОИ
Журналист наверное канадский, он просто сожалеет о том, что Куча не было в составе сборной Канады на Олимпиаде, тогда и результат финала был бы другой😂🤣😀
Сами не допустили , сами жалуются что не сыграл)
Согласен.. Арт Росс еще под вопросом а так все правильно
Жаль Демидов не дотягивает. Пару хет триков бы не помешали
Для первого сезона в НХЛ Демидов весьма хорош, но до уровня Кучерова ему работать и работать над своей игрой и тогда всё придёт.
