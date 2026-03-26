Кирилл Марченко: «В «Атлетико» играет Альварес – очень нравится. Вот его бы как будто в «Барселону». Мне «Барса» сейчас нравится»

Кирилл Марченко: вот бы Хулиана Альвареса в «Барселону».

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко в шоу FONtour рассказал, что ему нравится игра футболиста «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Кирилл Марченко: Жоау Феликс – молодой, хороший игрок. Чего ты поехал в Саудовскую Аравию играть?

Андрей Аршавин: Потому что он на самом деле в Европе не был реализован.

Кирилл Марченко: Так потому что он попал в «Атлетико». Там вообще...

Андрей Аршавин: Это неважно, он попал в «Атлетико», потом еще куда пришел. Но он везде не был той звездой, насколько его купили. Его купили за 120, он в «Атлетико» куда-то он перешел за 50.

Кирилл Марченко: Но в «Атлетико», как я вижу, как будто очень сложно раскрыться при таком футболе. Мне очень нравится, сейчас там форвард играет Альварес. Вот его бы как будто в «Барселону». Мне просто «Барселона» сейчас нравится.