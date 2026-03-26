  • Кирилл Марченко: «В «Атлетико» играет Альварес – очень нравится. Вот его бы как будто в «Барселону». Мне «Барса» сейчас нравится»
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко в шоу FONtour рассказал, что ему нравится игра футболиста «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Кирилл Марченко: Жоау Феликс – молодой, хороший игрок. Чего ты поехал в Саудовскую Аравию играть?

Андрей Аршавин: Потому что он на самом деле в Европе не был реализован.

Кирилл Марченко: Так потому что он попал в «Атлетико». Там вообще...

Андрей Аршавин: Это неважно, он попал в «Атлетико», потом еще куда пришел. Но он везде не был той звездой, насколько его купили. Его купили за 120, он в «Атлетико» куда-то он перешел за 50.

Кирилл Марченко: Но в «Атлетико», как я вижу, как будто очень сложно раскрыться при таком футболе. Мне очень нравится, сейчас там форвард играет Альварес. Вот его бы как будто в «Барселону». Мне просто «Барселона» сейчас нравится.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ютуб-канал Fonbet
в их фонтур для интервью с игроками нужно кого-то третьего брать. у Аршавина и Филатова получаются максимально бессодержательные диалоги.

- Кто для тебя Овечкин?
- Кумир.
- Круто. А что про Макдэвида думаешь?
- Монстр.
- Круто. А что труднее: футбол или хоккей?
- Футбол.
- Круто. Ну давай, мы поехали заправляться местными стрипсами
При трансфере Гризмана я тоже так думал
Гризманн пришел при живом Месси. Это игроки схожих функций на поле. Изначально не понимал этого трансфера. А больше ставить его было некуда. Он не вингер и не девятка. Это была больше блажь Бартомеу. А вот Альварес на позиции девятки в Барсу сел бы, как влитой. Хотя, я и про Коутиньо так в свое время думал, что приживется.
Гризманн хороший футболист но,он игрок системный,где он является может и важным,но всё равно одним из деталей чётко работающего механизма,и эту возложенную на него работу,он выполняет на отлично,примерно так же играет и сборная франции.а в Барсе гораздо больше импровизации,дриблинга,драйва,можно даже сказать безалаберности,и Антуан к сожалению, так и не смог органично влиться,в эту новую для себя философию игры. а Коутиньо по своим игровым характеристикам, как раз идеально подходил каталонцам но,он оказался слишком бесхребетным и безвольным,и это явный просчёт скаутов Барсы,и в целом клуба,потому что,когда покупаешь игрока за 140млн,его надо изучать по тщательнее
Один похожий игрок уже съездил в Барсу. Возможно, при Флике будет иначе.
Хулиан в Барсе на следующий сезон это будет песня ! курсаните Лапорту если нужны бабки,скинемся всем миром на его трансфер
