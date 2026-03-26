Макдэвид о фразе «вопрос к тренерам» после поражения от «Тампы»: «Это похвала в адрес отличной команды. Я не имел в виду критику тренеров «Эдмонтона»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид объяснил свое высказывание после поражения от «Тампы ».

22 марта «Ойлерс» уступили «Лайтнинг» (2:5) в матче регулярного чемпионата.

После этого канадец заявил: «Эдмонтон» не на их уровне – они классно организованы, все знают, что делать на льду. Как достичь подобного? Это вопрос к тренерам» .

Макдэвид отметил, что не пытался критиковать тренеров «Эдмонтона».

«Мы не критикуем. Просто все могут играть лучше, включая меня. Все могут играть лучше. Это была скорее похвала в адрес отличной команды, которая показала хорошую игру. Ничего больше.

Не понимаю, почему это было воспринято именно так, ведь я не имел в виду ничего подобного. Конечно, понимаю, что люди могли так подумать, но я вовсе не это имел в виду», – сказал Коннор Макдэвид .