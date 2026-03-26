Макдэвид о фразе «вопрос к тренерам» после поражения от «Тампы»: «Это похвала в адрес отличной команды. Я не имел в виду критику тренеров «Эдмонтона»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид объяснил свое высказывание после поражения от «Тампы».

22 марта «Ойлерс» уступили «Лайтнинг» (2:5) в матче регулярного чемпионата.

После этого канадец заявил: «Эдмонтон» не на их уровне – они классно организованы, все знают, что делать на льду. Как достичь подобного? Это вопрос к тренерам».

Макдэвид отметил, что не пытался критиковать тренеров «Эдмонтона».

«Мы не критикуем. Просто все могут играть лучше, включая меня. Все могут играть лучше. Это была скорее похвала в адрес отличной команды, которая показала хорошую игру. Ничего больше.

Не понимаю, почему это было воспринято именно так, ведь я не имел в виду ничего подобного. Конечно, понимаю, что люди могли так подумать, но я вовсе не это имел в виду», – сказал Коннор Макдэвид.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
Чтож ты, Коннор, сдал назад?.. (с)
Ответ anmsm33
...брось трепаться о судьбе".
Ответ albert_lucky
....ведь с тобой мой Бегунок, я попутала рамсы. Завязала Бегунка - как тугие две косы" (с)
А что он имел ввиду, когда на " Как достичь подобного? - вопрос к тренерам
Похвала за поражение? Коннору пора на отдых.
Макдэвид:
- пусть говорит наш тренеришка.
Макдэвид ловкий и быстрый не только на льду)
Там по нему уже нормально проехались, Баттон например
всю его карьеру (Макди) скептически относился к нему и его действиям, вне льда. Но после Олимпиады и слов о Тампе и Куче, Ну красавчик. А то, что словами играет по тренерам, он человек и игрок своей команды.
