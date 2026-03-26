Вячеслав Фетисов: «Захочет ли Овечкин встать на лавку? Я в 40 лет не хотел, уговорили. Надо захотеть быть тренером. Это не место, где имя будет работать за тебя»

Вячеслав Фетисов ответил, может ли Александр Овечкин стать тренером.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о том, может ли нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин стать тренером после завершения карьеры.

– Опять же надо захотеть быть тренером.

Это не просто место, где твое имя будет работать за тебя. Это место, где ты должен подтверждать свое имя конкретной работой, а она очень непростая.

Она энерго- и время затратная, это 20-часовой рабочий день. Нужно быть все время в курсе того, что происходит.

– По-моему, у Овечкина как раз все эти качества есть.

– Опять же захочет ли он встать на лавку? Я могу сказать, что в 40 лет, я точно не хотел. Уговорили, – сказал Вячеслав Фетисов .