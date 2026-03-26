Вячеслав Фетисов: «Захочет ли Овечкин встать на лавку? Я в 40 лет не хотел, уговорили. Надо захотеть быть тренером. Это не место, где имя будет работать за тебя»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о том, может ли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стать тренером после завершения карьеры.
– Опять же надо захотеть быть тренером.
Это не просто место, где твое имя будет работать за тебя. Это место, где ты должен подтверждать свое имя конкретной работой, а она очень непростая.
Она энерго- и время затратная, это 20-часовой рабочий день. Нужно быть все время в курсе того, что происходит.
– По-моему, у Овечкина как раз все эти качества есть.
– Опять же захочет ли он встать на лавку? Я могу сказать, что в 40 лет, я точно не хотел. Уговорили, – сказал Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Комсомольская правда»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Типа "А не потренерить ли тебе нашу звёздную команду в обители заклятых соперников в Солт-Лейке".)
Закапитанил ветерана Лариона, практически своего ровесника, но тут он скорее без намека на тренерские способности своего бывшего "сотрудника по льду" или коллеги.
Да, не место красит человека, а человек место.