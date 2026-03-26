Ларионов про 2:4 от ЦСКА: «Когда проигрываешь в счете, ожидаешь построение автобуса и ошибок СКА, что и произошло»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о стиле игры ЦСКА после поражения во втором матче серии Кубка Гагарина (2:4, 0-2 в серии).
– Забросили снова первыми, но в какой момент игра перестала удаваться?
– Второй период провели слегка вяло. Позволили сопернику завладеть инициативой. Не хватило свежести. Упустили нити игры во втором периоде.
– Тяжело ли играть против такого ЦСКА, который в третьем периоде выбрасывает шайбу из зоны, заставляет возвращаться за ней, тратить силы. Как с этим моментом бороться?
– Когда ты выигрываешь в счете – игра более открытая.
Когда ты проигрываешь в счете, то ожидаешь, ничего нового, игры в обороны от соперника, построение автобуса и ожидание наших ошибок – то, что и произошло, – сказал Игорь Ларионов в рамках флэш-интервью Наталье Кларк сразу после матча.
Плей-офф КХЛ: СКА Ларионова летит ЦСКА 0-2, у «Трактора» нет шансов против такого «Ак Барса»
Но ЦСКА просто переезжает СКА пока что
3:2 и 4:2 это ещё дикий отскок от СКА
Все видят,что у него команда не бежит в атаку,большими силами.,не зажимает в зоне,как ЦСКА.Пасы в клюшку,на уровне любительского хоккея,все сильно или не точно,ноги дрожат у хоккеистов,в обороне хаос,играют как будто только встретились на льду.Вбрасывание проигрывают в чистую,защита позволяет на пятаке делать что хочет,Педан это подарок для ЦСКА,в центральной зоне никто не встречает,такое ощущение что игроки СКА с гирями катаются в ногах,ЦСКА просто проноситься мимо них.
Из 60 минут,СКА играет в чужой зоне минут 5,остальное либо защищаются,либо выбрасывают,и еле меняются,а ЦСКА накладывает смены,и прихватывают СКА в их же зоне.Контратак у СКА нет,от слова совсем,выбегают либо по одному что бы остальные поменялись,а Цска грамотно меняются,у них в каждой зоне в основном,преимущество игроков,в контры выбегают молниеносно,что медленному Педану,остается только фолить.Ну вот, как то так,товарищ Ларионов.Нету у тебя команды!Плей офф все показывает.Что с Торпедо сливал,что сейчас.