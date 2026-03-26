Ларионов про 2:4 от ЦСКА: «Когда проигрываешь в счете, ожидаешь построение автобуса и ошибок СКА, что и произошло»

Игорь Ларионов о ЦСКА: когда проигрываешь, ожидаешь построение автобуса.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о стиле игры ЦСКА после поражения во втором матче серии Кубка Гагарина (2:4, 0-2 в серии).

– Забросили снова первыми, но в какой момент игра перестала удаваться?

– Второй период провели слегка вяло. Позволили сопернику завладеть инициативой. Не хватило свежести. Упустили нити игры во втором периоде.

– Тяжело ли играть против такого ЦСКА, который в третьем периоде выбрасывает шайбу из зоны, заставляет возвращаться за ней, тратить силы. Как с этим моментом бороться?

– Когда ты выигрываешь в счете – игра более открытая.

Когда ты проигрываешь в счете, то ожидаешь, ничего нового, игры в обороны от соперника, построение автобуса и ожидание наших ошибок – то, что и произошло, – сказал Игорь Ларионов в рамках флэш-интервью Наталье Кларк сразу после матча.

Плей-офф КХЛ: СКА Ларионова летит ЦСКА 0-2, у «Трактора» нет шансов против такого «Ак Барса»