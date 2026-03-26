  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов про 2:4 от ЦСКА: «Когда проигрываешь в счете, ожидаешь построение автобуса и ошибок СКА, что и произошло»
17

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о стиле игры ЦСКА после поражения во втором матче серии Кубка Гагарина (2:4, 0-2 в серии).

– Забросили снова первыми, но в какой момент игра перестала удаваться?

– Второй период провели слегка вяло. Позволили сопернику завладеть инициативой. Не хватило свежести. Упустили нити игры во втором периоде.

– Тяжело ли играть против такого ЦСКА, который в третьем периоде выбрасывает шайбу из зоны, заставляет возвращаться за ней, тратить силы. Как с этим моментом бороться?

– Когда ты выигрываешь в счете – игра более открытая.

Когда ты проигрываешь в счете, то ожидаешь, ничего нового, игры в обороны от соперника, построение автобуса и ожидание наших ошибок – то, что и произошло, – сказал Игорь Ларионов в рамках флэш-интервью Наталье Кларк сразу после матча.

Плей-офф КХЛ: СКА Ларионова летит ЦСКА 0-2, у «Трактора» нет шансов против такого «Ак Барса»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
logoИгорь Ларионов
logoСКА
logoЦСКА
logoКХЛ
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Автобус перебрасывает атакующую команду)! Профессор!
Ответ Павел Курочкин
Профессор лопух, приём!
Ладно профессор когда проигрывает, всех обвиняет в автобусе, но Наталья, похоже и вас покусал профессор. Кто вчера смотрел матч, вплоть до 4-1 ЦСКА давил соперника.
Ответ Serh08
Ее покусало штатное расписание МатчТВ (ГазпромТВ).
Ответ Serh08
Я вчера тоже не понял , про какие автобусы они говорили ??? Может они про другой матч ???
Не было никакого автобуса равно как и игры от обороны ЦСКА) наглый Ларионов лжёт для тех, кто игру не смотрел) Правильно про него раньше написали, копия ротенберга, только один смотрел 800 матчей в нхл а второй сыграл. Как тренеры одинаковые) теперь это уже очевидно. Как говорится, дело было не в малине))))
Ответ Алексaндр Молодкин
Р - 800 ещё более связно выражался на фоне малинового, оказывается. А так, да, они оба смешные
Как то Главтренеру неприлично, да и юморно в поражении своей команды говорить о том , что в Этом виноват соперник , так как они не дали нам играть на победу, как нам бы хотелось -постоянно мешали !
Автобус вас перебегал, перебросал и в два раза больше плюх отгрузил (((( Придумай отмазку по умнее.
Никитин всю регулярку играл в оборонительный хоккей, который смотреть невозможно
Но ЦСКА просто переезжает СКА пока что
3:2 и 4:2 это ещё дикий отскок от СКА
Профессор без Козырева - деньги на ветер
4-1 в серии будет абсолютно закономерным исходом
Началась песня про автобус, это из футбола пошло, где реально можно всей командой на своей половине отсиживаться, в хоккее автобус может только вратарь устроить
Ларионов на выход это абсолютно точно!
Все видят,что у него команда не бежит в атаку,большими силами.,не зажимает в зоне,как ЦСКА.Пасы в клюшку,на уровне любительского хоккея,все сильно или не точно,ноги дрожат у хоккеистов,в обороне хаос,играют как будто только встретились на льду.Вбрасывание проигрывают в чистую,защита позволяет на пятаке делать что хочет,Педан это подарок для ЦСКА,в центральной зоне никто не встречает,такое ощущение что игроки СКА с гирями катаются в ногах,ЦСКА просто проноситься мимо них.
Из 60 минут,СКА играет в чужой зоне минут 5,остальное либо защищаются,либо выбрасывают,и еле меняются,а ЦСКА накладывает смены,и прихватывают СКА в их же зоне.Контратак у СКА нет,от слова совсем,выбегают либо по одному что бы остальные поменялись,а Цска грамотно меняются,у них в каждой зоне в основном,преимущество игроков,в контры выбегают молниеносно,что медленному Педану,остается только фолить.Ну вот, как то так,товарищ Ларионов.Нету у тебя команды!Плей офф все показывает.Что с Торпедо сливал,что сейчас.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о вратаре СКА: «Плеш дает шанс. Мы не хотим опуститься в моральную яму. Нам есть чем ответить игрокам, которые порой действуют грязно и грубо»
сегодня, 05:42
Ларионов о 0-2 в серии с ЦСКА: «Нужно лучше распоряжаться шайбой, создавать больше моментов и вернуться к игре, которая характерна для СКА – скорость, созидание»
сегодня, 03:28
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Нефтехимик», «Сибирь» в гостях у «Металлурга», «Динамо» Минск против «Динамо» Москва, «Локомотив» сыграет со «Спартаком»
5 минут назад
Перстень Ларионова, хлыст Разина, телефон Голдобина – найдете все пасхалки в промо Кубка Гагарина?
12 минут назадСпецпроект
Макдэвид о фразе «вопрос к тренерам» после поражения от «Тампы»: «Это похвала в адрес отличной команды. Я не имел в виду критику тренеров «Эдмонтона»
14 минут назад
Вячеслав Фетисов: «Захочет ли Овечкин встать на лавку? Я в 40 лет не хотел, уговорили. Надо захотеть быть тренером. Это не место, где имя будет работать за тебя»
27 минут назад
Александр Овечкин: «Я всегда получаю удовольствие от игры. Никогда не знаешь, когда закончится карьера. Нужно наслаждаться моментом»
сегодня, 06:49
Малкин не сыграет с «Оттавой» и пропустит 2-й матч подряд. Форвард не поехал на выезд с «Питтсбургом»
сегодня, 06:23
Ларионов о вратаре СКА: «Плеш дает шанс. Мы не хотим опуститься в моральную яму. Нам есть чем ответить игрокам, которые порой действуют грязно и грубо»
сегодня, 05:42
Миллер о невыходе «Рейнджерс» в плей-офф: «Это отстой, не достигли цели. Не думаю, что кто-то предполагал, что мы окажемся в такой ситуации»
сегодня, 05:14
Пастрняк набрал очки в 11-м матче подряд – у него 1+2 против «Баффало». В активе форварда «Бостона» 90 баллов в 67 играх
сегодня, 03:56
Это был великий сезон КХЛ! Вспомните все рекорды?
сегодня, 03:50Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Кадейкин о 0-2 в серии: «Ак Барс» играет организованно, делает простые вещи. «Трактору» тоже надо играть просто, двигать ногами и перебегать их»
57 минут назад
Лемтюгов войдет в тренерский штаб сборной Грузии. Он возглавлял фарм-клуб «Салавата» в этом сезоне и стал 18-м в ВХЛ (Алексей Шевченко)
сегодня, 07:02
Савиков о 0-2 с ЦСКА: «СКА нужно выигрывать каждое единоборство, сделать акцент на борьбе. Выйти с другим настроем. Мы это сделаем, думаю»
сегодня, 06:36
Мироманов и Суниев сделали передачи за фарм «Калгари» в матче с «Коачеллой». Даниил набрал 34 очка в 58 играх, Айдар – 21 балл в 53 матчах
сегодня, 05:56
Афанасьев забил 13-й гол в сезоне и стал 3-й звездой матча с «Техасом». Форвард фарм-клуба «Сан-Хосе» набрал 35 очков в 54 играх АХЛ
сегодня, 05:28
Сергей Светлов: «Трактор» не уступает «Ак Барсу» по рисунку игры. Ливо, как и Спронг, обладает одним из лучших бросков в КХЛ, но оба иногда недорабатывают в обороне»
сегодня, 04:56
Зеленов о 0-2 с ЦСКА: «СКА сможет переломить серию только за счет сплоченности и единой цели. Едем в Петербург за двумя победами»
сегодня, 04:28
Лунделль может пропустить остаток регулярки НХЛ из-за травмы ребра. Форвард «Флориды» пропустит 2-6 недель
сегодня, 04:14
Ахтямов отразил 29 из 30 бросков «Манитобы» и стал 2-й звездой матча. У вратаря «Марлис» 20 побед в 34 играх сезона АХЛ
сегодня, 03:42
Хуснутдинов сделал 17-ю передачу в сезоне в матче с «Баффало». Форвард «Бостона» набрал 31 балл в 67 играх
сегодня, 03:14
Рекомендуем