Кадейкин о 0-2 в серии: «Ак Барс» играет организованно, делает простые вещи. «Трактору» тоже надо играть просто, двигать ногами и перебегать их»

Нападающий «Трактора » Александр Кадейкин высказался о серии первого раунда Кубка Гагарина против «Ак Барс ».

Уральцы уступают 0-2. Во второй игре казанцы победили со счетом 4:2.

– Все как и было перед серией. Никаких новшеств.

Казань играет организованно, делает простые вещи. Нам тоже в принципе надо играть просто, двигать ногами и перебегать их.

– Серия вернется в Казань?

– Будем хорошо играть и побеждать – вернется. Мы будем всё делать, чтобы вернуть, естественно. Будем выходить с хорошим настроем, – сказал Александр Кадейкин .