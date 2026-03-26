Кадейкин о 0-2 в серии: «Ак Барс» играет организованно, делает простые вещи. «Трактору» тоже надо играть просто, двигать ногами и перебегать их»
Александр Кадейкин оценил ход серии против «Ак Барса».
Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался о серии первого раунда Кубка Гагарина против «Ак Барс».
Уральцы уступают 0-2. Во второй игре казанцы победили со счетом 4:2.
– Все как и было перед серией. Никаких новшеств.
Казань играет организованно, делает простые вещи. Нам тоже в принципе надо играть просто, двигать ногами и перебегать их.
– Серия вернется в Казань?
– Будем хорошо играть и побеждать – вернется. Мы будем всё делать, чтобы вернуть, естественно. Будем выходить с хорошим настроем, – сказал Александр Кадейкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Корешков, наверно, хороший человек, но тренер никакой.