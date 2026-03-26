  • Кадейкин о 0-2 в серии: «Ак Барс» играет организованно, делает простые вещи. «Трактору» тоже надо играть просто, двигать ногами и перебегать их»
Александр Кадейкин оценил ход серии против «Ак Барса».

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался о серии первого раунда Кубка Гагарина против «Ак Барс».

Уральцы уступают 0-2. Во второй игре казанцы победили со счетом 4:2.

– Все как и было перед серией. Никаких новшеств.

Казань играет организованно, делает простые вещи. Нам тоже в принципе надо играть просто, двигать ногами и перебегать их.

– Серия вернется в Казань?

– Будем хорошо играть и побеждать – вернется. Мы будем всё делать, чтобы вернуть, естественно. Будем выходить с хорошим настроем, – сказал Александр Кадейкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
не вернется....4-0 тут
вернется ... 4-2 тут)))
На бумаге состав один из сильнейших на Востоке по крайней мере. Но такое впечатление не знают что делать с шайбой на площадке, палка все время из рук выпадает, сумбур в катании, много лишних передач. Ливо вообще в полсилы играет. Проснитесь уже. Люди деньги не малые платят за билеты посмотреть на вас.
Никто же не заставляет покупать билеты по таким ценам
Ливо точно никакой, сравни его с Ремпалом. Тот летает по площадке, а этот лишнее движение боиться сделать. Ну точно второй Бурдасов. А посмотрите как смену проводят, едут на скамейку как будто после свистка. Две плюхи из за смены пропустили. Меняться надо быстрее или владея шайбой. Не понимаю зачем забрасывать шайбу в зону соперника, а потом меняться. Что нельзя её у себя в зоне подержать, а потом в атаку!!!!
Кадейкин в регулярке был тенью себя прошлого сезона,а в ПО вообще потерялся,заметен на вбрасываниях,а в игре никакой.
В принципе, к окончанию сезона в марте я был морально готов ещё в начале февраля.
Корешков, наверно, хороший человек, но тренер никакой.
