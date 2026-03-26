Лемтюгов войдет в тренерский штаб сборной Грузии. Он возглавлял фарм-клуб «Салавата» в этом сезоне и стал 18-м в ВХЛ (Алексей Шевченко)

Николай Лемтюгов войдет в тренерский штаб сборной Грузии.

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

В нынешнем сезоне бывший нападающий клубов КХЛ возглавлял «Торос » – фарм-клуб «Салавата Юлаева ». Команда не вышла в плей-офф, заняв 18-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 68 очков в 62 матчах.

В этом году сборная Грузии выступит на чемпионате мира в первой группе второго дивизиона.