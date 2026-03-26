Лемтюгов войдет в тренерский штаб сборной Грузии. Он возглавлял фарм-клуб «Салавата» в этом сезоне и стал 18-м в ВХЛ (Алексей Шевченко)
Николай Лемтюгов войдет в тренерский штаб сборной Грузии.
Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.
В нынешнем сезоне бывший нападающий клубов КХЛ возглавлял «Торос» – фарм-клуб «Салавата Юлаева». Команда не вышла в плей-офф, заняв 18-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 68 очков в 62 матчах.
В этом году сборная Грузии выступит на чемпионате мира в первой группе второго дивизиона.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «СЭ Хоккейный» на YouTube
Позорная сборная, только одни натурализованные играют
Мужики давате выходим на лед... Харашо, но сначала попьем харошее вино... ла ла лаа...
