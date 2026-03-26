Александр Овечкин: «Я всегда получаю удовольствие от игры. Никогда не знаешь, когда закончится карьера. Нужно наслаждаться моментом»
40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что по-прежнему получает удовольствие от хоккея.
Россиянин проводит 21-й сезон в НХЛ.
«С первого дня в НХЛ мне нравилось находиться в команде, в раздевалке, и, конечно, нравилось играть. И сейчас мне весело. Я всегда получаю удовольствие от игры.
Никогда не знаешь, когда закончится карьера. Не имеет значения, новичок ты или ветеран.
Нужно просто наслаждаться моментом, потому что никогда не знаешь, что произойдет», – сказал Александр Овечкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Hockey News
Пахать в межсезонье в 41 как в молодости ради того, чтобы в очередной барахтаться около дна в команде с Бовилье в первой тройке - ну такое.
Его должна каждая команда проводить с почестями.