  Александр Овечкин: «Я всегда получаю удовольствие от игры. Никогда не знаешь, когда закончится карьера. Нужно наслаждаться моментом»
Александр Овечкин: «Я всегда получаю удовольствие от игры. Никогда не знаешь, когда закончится карьера. Нужно наслаждаться моментом»

40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что по-прежнему получает удовольствие от хоккея.

Россиянин проводит 21-й сезон в НХЛ.

«С первого дня в НХЛ мне нравилось находиться в команде, в раздевалке, и, конечно, нравилось играть. И сейчас мне весело. Я всегда получаю удовольствие от игры.

Никогда не знаешь, когда закончится карьера. Не имеет значения, новичок ты или ветеран.

Нужно просто наслаждаться моментом, потому что никогда не знаешь, что произойдет», – сказал Александр Овечкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Hockey News
Нужно летом последить за собой, поработать , впервые за долгое время, и провести еще один (последний) сезон в ударном ключе, верим это возможно!
Ответ O8ECHKIN
Тут наверное будет зависеть и от работы менеджмента.
Пахать в межсезонье в 41 как в молодости ради того, чтобы в очередной барахтаться около дна в команде с Бовилье в первой тройке - ну такое.
Честно, уже эти общие ответы надоели, никакой конкретики, пресная вода сплошь
Морса ему налейте
Вспоминается, как Кобе проводил последний сезон, это были прям гастроли и праздник на каждой игре. Ну не верю, что Ови не сделает также. Должен, обязан.
Его должна каждая команда проводить с почестями.
На наслаждение моментом как-то непохоже. Больше похоже на мучения. Какое может быть наслаждение, когда команда постоянно сливает?
