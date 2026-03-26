Савиков о 0-2 с ЦСКА: «СКА нужно выигрывать каждое единоборство, сделать акцент на борьбе. Выйти с другим настроем. Мы это сделаем, думаю»

Егор Савиков высказался о поражении от ЦСКА.

Защитник СКА Егор Савиков дал комментарий после поражения от ЦСКА (2:4, 0-2 в серии) во втором матче серии Кубка Гагарина.

– Почему этот матч у вас не получился? Если в первой игре еще были шансы, то сейчас – вообще нет.

– Просто вышли на третий период с таким настроем, с которым нельзя выходить на матчи. Нам нужно было отыгрываться. А мы пропустили два быстрых гола.

– Почему вы дали столько свободы на своем пятачке?

– Да, это наша зона ответственности. Особенно в третьем периоде – нам говорили на разборе, что не нужно идти двумя защитниками.

Я думаю, мы настроимся на следующие игры и разберем ошибки.

– Что нужно поменять перед матчами в Санкт‑Петербурге?

– Акцент нужно сделать на борьбе. Нужно выигрывать каждое единоборство. И выйти с другим настроем. Думаю, мы это сделаем, – сказал Егор Савиков.

